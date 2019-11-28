16.2 milyar dolarlık büyük transfer

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Bünyesine çantalarıyla tanınan Louis Vuitton markasının yanı sıra; Christian Dior, Louis Vuitton ve Stella McCartney gibi ünlü markaları da barındıran Fransız lüks devi LVMH yaptığı dev anlaşma ile Tiffany & Co adlı lüks mücevher şirketini de bünyesine kattı.

1961 yılında Audrey Hepburn'ün rol aldığı "Tiffany'de Kahvaltı" filmiyle dünya çapında üne kavuşan ve elmas takıları ile tanınan 182 yaşındaki Tiffany & Co artık LVMH bünyesinde faaliyet gösterecek.

Satış ardından LVMH'nin hisselerinde %2'lik bir artış yaşandı. Hem LVMH adlı şirketin sahibi ve şu an dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Bernard Arnault böylece servetine 2,1 milyar daha kattı.

Tiffany & Co; Kendall Jenner, Kylie Jenner, Lady Gaga, Celine Dion ve Hailey Bieber gibi birçok ismin favori tercihi.