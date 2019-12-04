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04.12.2019 - 15:04 |

2. Uluslararası İstanbul Zumba Festivali

Türkiye’nin sadece Zumba Fitness üzerine gerçekleşecek en büyük festivaline hazır mısınız?

2. Uluslararası İstanbul Zumba Festivali

Türkiye’nin en etkin zumba fitness grubu Ata Dans Zumba tarafından Titanic Business Hotel - Kartal’ın 1000 m2 lik Convetion Salonun da yapılacak olan festival;

Dünya’nın her yerinde çok büyük kitlelere hitap eden Dünya’nın en üst seviyedeki kadın idol Zumba duayeni Amerikalı Zes Gina Grant ve Zumba’nın gözbebeği dünya starı Zj Mauricio’nun katılımı ile gerçekleşecektir.

Dünya da her gün 3 milyon kişinin yaptığı Zumba Fitness egzersizini dünya starları ile yaşamak isteyenler bu festivalde buluşuyor.

Festival tüm Zumba severlere ve Zumba ile tanışmak isteyenlere açıktır. Tek yapmanız gereken kendinizi müziğe bırakmanız.

Spor/eğlence/müzik diyenler için bu festival harika.

07-08 Mart 2020’de gerçekleşecek 2. Uluslararası İstanbul Zumba Festivali’nde neler var?

300 den fazla Zumba eğitmeni
Zumba duayenleri ve youtuberları sahne performansları
100’ün üzerinde 12 ülke 50 şehirden gelen Zumba eğitmen sahneleri
VIP Partiler
Latin Dans Gecesi
Zumba Kids Festival ve Kids Dans Showları
Sürpriz ünlü isimler
Dans workshopları
Sürpriz yarışmalar

Hangi ünlü isimler bizimle olacak?

Zes Gina Grant Dahrio Wonder (ABD)
ZJ Mauricio Camargo (Tuscon)
Zes Didem Zeybek (Türkiye)
Zes Yulia Bor (Russia-Türkiye)
Zj Remzi Öztosun (Türkiye)
Zin Salem El Benna (Tunus)
Zin Anna Voitsehovich (Russia)
Zin Ata Dans Zumba Team (Türkiye)

Program

Cumartesi

A 11.00-12.00 Belly Dance Workshop
A 12.00-13.00 Flamenco Dance Workshop
A 13.30-15.00 Zes Gina Grant Master Class
A 15.00-19.00 Zumba İnstructor Group Performance
A 19.00-19.30 Zes Yulia Bor Master Class
A 19.30-20.30 Anna – Salem - Ata Dans Zumba Team MC.
A 20.30-21:30 Zes Didem Zeybek Master Class
A 22:00-02:00 Latin Night Party
C 22:00-02.00 Roof VIP Party ( VIP) (100 People)

Pazar

A 10.00-11.00 Bollwood Workshop
A 11.00-12.00 Suprise Workshop
D 12.00-13.00 Zes Yulia Bor Aqua Zumba
A 12.00-14.00 Zumba Kids- Kids Dance Show/Workshop
A 14.00-1430 ZJ Remzi Öztosun Master Class
A 14.30-15.30 Zumba İnstructor Group Performance
15.30-17.00 ZJ Mauricio Master Class
17:00-17.45 Fotoğraf Çekimi

Katılımcı ülkeler: Türkiye, Gürcistan, İran, Hırvatistan, Sırbistan, Rusya, Avustralya, Kıbrıs, Tunus, Dubai, Almanya, Rusya

Bilet almak için tıklayınız.

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