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14.11.2019 - 17:28 |

2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu

Gelin Damat Dergisi tarafından ikinci kez düzenlenen Gelin Damat Dergisi Ödül gecesi, Ece Erken ve Burak Törün sunuculuğunda İstanbul Fuat Paşa Yalısı’nda görkemli bir davetle gerçekleşti.

2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu

75 ayrı kategoride ödülün verildiği geceye iş, sanat, cemiyet dünyası ve basın yoğun ilgi gösterdi.

Gecede, ‘Yılın Magazin Programı’ kategorisinde ödüle Kanal D’deki ‘D Magazin Cumartesi’ programının sunucusu Müge Uzel, ‘Yılın Moda İkonu' kategorisindeki ödüle İvana Sert, ‘Yılın Başarılı Kadını’ kategorisindeki ödüle Ayşe Arman, ‘Yılın Televizyon Programı’ kategorisindeki ödüle Beyaz Tv - Söylemezsem Olmaz, ‘Yılın Sabah Magazin Programı’ kategorisinde ödüle ise Kanal D - 2. Sayfa programı uygun görüldü.

Gelin Damat Dergisi İmtiyaz Sahibi Ferhat Muğurtay, “  Bugün sektörün başarılı firmalarını ve isimlerini ağırlamaktan , başarılarından dolayı ödüllendirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu güzel gece yanımızda olan  , destek veren, Gelin Damat Ailesinde bulunan ve yeni katılan tüm iş ortaklarımıza  teşekkür ediyorum.  ” diye konuştu.

 

2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri Tam Listesi;

YILIN MODA İKONU - IVANA SERT

YILIN DÜĞÜNÜ - AYLİN COŞKUN & VOLKAN ASLAN

YILIN BAŞARILI KADINI - AYLİN COŞKUN & VOLKAN ASLAN

YILIN YARIŞMA PROGRAMI - GELİNİM MUTFAKTA FATİH ÜREK

YILIN SABAH MAGAZİN PROGRAMI - KANAL D - 2. SAYFA

2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu

YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - TUĞBA ÖZAY

YILIN BAŞARILI KADINI - AYŞE ARMAN

YILIN RADYOSU - RADYO VİVA

YILIN SOSYAL MEDYA ÇİFTİ - YAVUZ & MERVE

YILIN HABER VE MAGAZİN  PORTALI - UÇANKUŞ

YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - WILMA ELLES

2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu

YILIN KADIN PORTALI - MİLLİYET PEMBE NAR

YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - ECE GÜRSEL

YILIN MAGAZİN PROGRAMI - MAGAZİN D CUMARTESİ- MÜGE UZEL

YILIN MAGAZİN DERGİSİ - KLASS MAGAZİN

YILIN TELEVİZYON PROGRAMI - BEYAZ TV - SÖYLEMEZSEM OLMAZ -

YILIN POPÜLER ÇİFTİ - GİZEM & HAKAN HATİPOĞLU

YILIN KOREOGRAFI - FATİH ÖMERCİKOĞLU

YILIN TARİHİ DÜĞÜN MEKANI - FUAT PAŞA YALISI

YILIN GELİN HAMAMI - AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMAMI

YILIN GELİNLİK MARKASI - İĞNE İPLİK MODA

YILIN HALI MARKASI - FESTİVAL HALI

YILIN DAVETİYE FİRMASI - MASALSI ATÖLYE

YILIN GELİNLİK TASARIMCISI - PINAR BENT

YILIN ANKARA GELİNLİK FİRMASI - PINAR BENT

YILIN ANKARA GELİNLİK FİRMASI - DAİ WEDDING

YILIN YATAK MARKASI - İŞBİR YATAK

YILIN ÖNE ÇIKAN MODA EVİ - Hale Houte Couture & Bridal

YILIN GÜZELLİK MERKEZİ - EMA AYDIN BEAUTY MASTER

YILIN AVRUPA MAKE-UP HAIR  STYLING STUDIO - HANDE SUBAŞOĞLU

YILIN SAÇ TASARIMCISI - SELÇUK SÜMER

YILIN ÇIKIŞ YAPAN TESETTÜR FİRMASI - DİLAMED

YILIN KIR DÜĞÜNÜ MEKANI - URZA İSTİNYE

YILIN ÇIKIŞ YAPAN MODAEVİ - YILIN ÇIKIŞ YAPAN MODAEVİ,

YILIN DAMATLIK MARKASI - TORRES CERIMONIA

YILIN AVRUPA GELİNLİK FİRMASI - SİMA COUTURE

YILIN TERMAL BALAYI OTELİ - RAMADA RESORT BY WYNDHAM KAZDAĞLARI

YILIN KARADENİZ GELİNLİK FİRMASI - MİSS SELİZ

YILIN KINA GECESİ OTELİ - RETAJ HOTEL

YILIN TESETTÜR GELİNLİK FİRMASI - ASR-I ZERAFET

YILIN ABİYE MARKASI - ÖMÜR INN

YILIN KOZMETİK MARKASI - AKTEN KOZMETİK / THALIA NATURAL BEAUTY

YILIN  DAVET SALONU - MİRA PALAS

YILIN BAŞARILI KREASYON TASARIMCISI - SEYHAN YÜCEL

YILIN ETKİNLİK MEKANI - LIFE PARK

YILIN GELİN AYAKKABISI FİRMASI - GELİN AYAKKABICIM

YILIN MODACISI - AYDIN GÖYNÜ

YILIN ÇIKIŞ YAPAN ESTETİK MERKEZİ - SG ESTETİK GÜZELLİK KLİNİKLERİ

YILIN POPÜLER FOTOĞRAFÇISI - GÖKHAN BETER

YILIN KUAFÖR SALONU - RAS KUAFÖR

YILIN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI - BY YEKTA

YILIN GİRİŞİMCİ ROL MODEL GÜZELLİK UZMANI - NESLİM GÜNGEN

YILIN AVRUPA MAKE-UP & HAIR DESIGN STUDIO TASARIMCISI - DİF DESIGN MİMARLIK

YILIN KINA ORGANİZASYON FİRMASI - YASEMİN ORGANİZASYON

YILIN GELİN BUKETİ FİRMASI - GELİN BUKETİ

YILIN MOBİLYA MARKASI - İPEK MOBİLYA

POPÜLER KUAFÖR SALONU - TARA ACADEMY KUAFÖR

YILIN PERAKENDE ABİYE MAĞAZASI - AŞKIN GÖKSU

YILIN KAFTAN FİRMASI - ALYA KAFTAN

YILIN GİRİŞİMCİ KADINI - HİCRAN ÖNAL

YILIN AVRUPA FOTOĞRAFÇISI - ZÜLAL KÖSE

YILIN ÇIKIŞ YAPAN FOTOĞRAFÇISI - NİHAT ORTADAĞ

YILIN NİKAH ŞEKERİ FİRMASI - BEYAZ BADEM EVENTS

YILIN POPÜLER FOTOĞRAFÇISI - ÖZGÜR ARSLAN

YILIN GELİN DAMAT FASHION DAY ONUR ÖDÜLÜ - SETR-İ NUR - SUNA YURTALAN

YILIN SAHNE SANATLARI ORGANİZASYONU - NAR AJANS - SONER KARADAĞ

YILIN POPÜLER ORGANİZASYON FİRMASI - MAYLA DAVET ORGANİZASYON

YILIN SES IŞIK ORGANİZASYON FİRMASI - ARENA SES IŞIK MÜZİK

YILIN TRAKYA GELİNLİK FİRMASI - KISMET GELİNLİK

YILIN KONSEPT KIR DÜĞÜNÜ MEKANI- LİVA KÖŞK

YILIN KONSEPT OTEL MİMARI - ŞAHİN SARI

 

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Bugün

Gün içinde yoğun bir temponuz olabilir. İletişimden kaynaklı yanlışlıklara dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Hayal ettiğinizden farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Dedikodulara kulak asmamalısınız. Akşam saatlerinde yeni şeyler deneyimlemek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sorumlu olduğunuz işlerde hayaller içinde olmamaya özen gösterin. Mücadele ettiğiniz konularda çatışmalı olayların içinde kalmayın. Başarı elde etmek için, yeteneklerinizi kullanmak isteyeceksiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili blokajlar hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde duygusal olarak engellendiğinizi hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel hassasiyetinizin olduğu konular gündeminizi meşgul edebilir. Hayallerinizin peşinden gidip, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz için mücadele verebilirsiniz. Zirvede kalabilmek için bazı şeylerden ödün vermeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizle ilgili değişim içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Umut ettiğiniz şeylerden dolayı hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkat etmenizde fayda var. Bazı olayları kabullenme içine girebilirsiniz. Tartışmalara karşı duyarlı olun. Sorumlu olduğunuz işlerinizde gelecek yönünde beklentilere girebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün alacağınız desteklerle işlerinizi tamamlamanıza yardımcı olacaktır.  Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yeni kararlar söz konusu. Gün içinde fikir çatışmaları olabilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız programlar sizi kısmen rahatlatacaktır. İlerleyen saatlerde planlarınızda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Başarı için çok çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizden destek almak sizi motive edecektir. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla göz önünde tutmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Akşam saatlerinde farklı konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde yeni şeyler öğrenmek için çaba gösterebilirsiniz. Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Eksik iletişimden kaynaklı problem çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda sezgileriniz size yol gösterecektir. İşlerinizde gelecek yönünde kararlar almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bu olaylar size kriz yaratabilir. Sinirlerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Gün içinde sizi uğraştıracak olaylardan uzak durun. Sorumlu olduğunuz konulara vereceğiniz mücadeleler önem kazanabilir. İlerleyen saatlerde ilişkilerinizde kopmalar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde daha fazla sezgilerinizle hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çıkabilecek iletişim problemlerine karşı dikkatli olmanızda fayda var. İç dengenizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gelecek yönünde hedeflerinizle ilgili üstlerinizle iletişime geçebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sizi bazı olaylar yorabilir. Fikir ayrılıkları doğabilir. İlerleyen saatlerde farklı programlar yaparak günün yorgunluğunu atmış olursunuz.Devamını Oku

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Bugün

Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmaya çalışacağınız bir gündesiniz. Yaratıcı olduğunuz konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız işlerde ilişkilerinizi kullanmak sizi ileriye taşıyacaktır. Gün içinde birçok konuda alternatif planlar yapabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle çatışma içinde olmamaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Ev hayatınızla ilgili konularda karşıt fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir.  Sabah saatlerinde hayaller içinde kalmak isteyebilirsiniz.  Gün içinde geçmişle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Bu konularda kendinizi rahatlatmaya çalışın. İkili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Çatışmalara dikkat edin.Devamını Oku

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