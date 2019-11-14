2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu
Gelin Damat Dergisi tarafından ikinci kez düzenlenen Gelin Damat Dergisi Ödül gecesi, Ece Erken ve Burak Törün sunuculuğunda İstanbul Fuat Paşa Yalısı’nda görkemli bir davetle gerçekleşti.
75 ayrı kategoride ödülün verildiği geceye iş, sanat, cemiyet dünyası ve basın yoğun ilgi gösterdi.
Gecede, ‘Yılın Magazin Programı’ kategorisinde ödüle Kanal D’deki ‘D Magazin Cumartesi’ programının sunucusu Müge Uzel, ‘Yılın Moda İkonu' kategorisindeki ödüle İvana Sert, ‘Yılın Başarılı Kadını’ kategorisindeki ödüle Ayşe Arman, ‘Yılın Televizyon Programı’ kategorisindeki ödüle Beyaz Tv - Söylemezsem Olmaz, ‘Yılın Sabah Magazin Programı’ kategorisinde ödüle ise Kanal D - 2. Sayfa programı uygun görüldü.
Gelin Damat Dergisi İmtiyaz Sahibi Ferhat Muğurtay, “ Bugün sektörün başarılı firmalarını ve isimlerini ağırlamaktan , başarılarından dolayı ödüllendirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu güzel gece yanımızda olan , destek veren, Gelin Damat Ailesinde bulunan ve yeni katılan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. ” diye konuştu.
2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri Tam Listesi;
YILIN MODA İKONU - IVANA SERT
YILIN DÜĞÜNÜ - AYLİN COŞKUN & VOLKAN ASLAN
YILIN BAŞARILI KADINI - AYLİN COŞKUN & VOLKAN ASLAN
YILIN YARIŞMA PROGRAMI - GELİNİM MUTFAKTA FATİH ÜREK
YILIN SABAH MAGAZİN PROGRAMI - KANAL D - 2. SAYFA
YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - TUĞBA ÖZAY
YILIN BAŞARILI KADINI - AYŞE ARMAN
YILIN RADYOSU - RADYO VİVA
YILIN SOSYAL MEDYA ÇİFTİ - YAVUZ & MERVE
YILIN HABER VE MAGAZİN PORTALI - UÇANKUŞ
YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - WILMA ELLES
YILIN KADIN PORTALI - MİLLİYET PEMBE NAR
YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - ECE GÜRSEL
YILIN MAGAZİN PROGRAMI - MAGAZİN D CUMARTESİ- MÜGE UZEL
YILIN MAGAZİN DERGİSİ - KLASS MAGAZİN
YILIN TELEVİZYON PROGRAMI - BEYAZ TV - SÖYLEMEZSEM OLMAZ -
YILIN POPÜLER ÇİFTİ - GİZEM & HAKAN HATİPOĞLU
YILIN KOREOGRAFI - FATİH ÖMERCİKOĞLU
YILIN TARİHİ DÜĞÜN MEKANI - FUAT PAŞA YALISI
YILIN GELİN HAMAMI - AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMAMI
YILIN GELİNLİK MARKASI - İĞNE İPLİK MODA
YILIN HALI MARKASI - FESTİVAL HALI
YILIN DAVETİYE FİRMASI - MASALSI ATÖLYE
YILIN GELİNLİK TASARIMCISI - PINAR BENT
YILIN ANKARA GELİNLİK FİRMASI - PINAR BENT
YILIN ANKARA GELİNLİK FİRMASI - DAİ WEDDING
YILIN YATAK MARKASI - İŞBİR YATAK
YILIN ÖNE ÇIKAN MODA EVİ - Hale Houte Couture & Bridal
YILIN GÜZELLİK MERKEZİ - EMA AYDIN BEAUTY MASTER
YILIN AVRUPA MAKE-UP HAIR STYLING STUDIO - HANDE SUBAŞOĞLU
YILIN SAÇ TASARIMCISI - SELÇUK SÜMER
YILIN ÇIKIŞ YAPAN TESETTÜR FİRMASI - DİLAMED
YILIN KIR DÜĞÜNÜ MEKANI - URZA İSTİNYE
YILIN ÇIKIŞ YAPAN MODAEVİ - YILIN ÇIKIŞ YAPAN MODAEVİ,
YILIN DAMATLIK MARKASI - TORRES CERIMONIA
YILIN AVRUPA GELİNLİK FİRMASI - SİMA COUTURE
YILIN TERMAL BALAYI OTELİ - RAMADA RESORT BY WYNDHAM KAZDAĞLARI
YILIN KARADENİZ GELİNLİK FİRMASI - MİSS SELİZ
YILIN KINA GECESİ OTELİ - RETAJ HOTEL
YILIN TESETTÜR GELİNLİK FİRMASI - ASR-I ZERAFET
YILIN ABİYE MARKASI - ÖMÜR INN
YILIN KOZMETİK MARKASI - AKTEN KOZMETİK / THALIA NATURAL BEAUTY
YILIN DAVET SALONU - MİRA PALAS
YILIN BAŞARILI KREASYON TASARIMCISI - SEYHAN YÜCEL
YILIN ETKİNLİK MEKANI - LIFE PARK
YILIN GELİN AYAKKABISI FİRMASI - GELİN AYAKKABICIM
YILIN MODACISI - AYDIN GÖYNÜ
YILIN ÇIKIŞ YAPAN ESTETİK MERKEZİ - SG ESTETİK GÜZELLİK KLİNİKLERİ
YILIN POPÜLER FOTOĞRAFÇISI - GÖKHAN BETER
YILIN KUAFÖR SALONU - RAS KUAFÖR
YILIN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI - BY YEKTA
YILIN GİRİŞİMCİ ROL MODEL GÜZELLİK UZMANI - NESLİM GÜNGEN
YILIN AVRUPA MAKE-UP & HAIR DESIGN STUDIO TASARIMCISI - DİF DESIGN MİMARLIK
YILIN KINA ORGANİZASYON FİRMASI - YASEMİN ORGANİZASYON
YILIN GELİN BUKETİ FİRMASI - GELİN BUKETİ
YILIN MOBİLYA MARKASI - İPEK MOBİLYA
POPÜLER KUAFÖR SALONU - TARA ACADEMY KUAFÖR
YILIN PERAKENDE ABİYE MAĞAZASI - AŞKIN GÖKSU
YILIN KAFTAN FİRMASI - ALYA KAFTAN
YILIN GİRİŞİMCİ KADINI - HİCRAN ÖNAL
YILIN AVRUPA FOTOĞRAFÇISI - ZÜLAL KÖSE
YILIN ÇIKIŞ YAPAN FOTOĞRAFÇISI - NİHAT ORTADAĞ
YILIN NİKAH ŞEKERİ FİRMASI - BEYAZ BADEM EVENTS
YILIN POPÜLER FOTOĞRAFÇISI - ÖZGÜR ARSLAN
YILIN GELİN DAMAT FASHION DAY ONUR ÖDÜLÜ - SETR-İ NUR - SUNA YURTALAN
YILIN SAHNE SANATLARI ORGANİZASYONU - NAR AJANS - SONER KARADAĞ
YILIN POPÜLER ORGANİZASYON FİRMASI - MAYLA DAVET ORGANİZASYON
YILIN SES IŞIK ORGANİZASYON FİRMASI - ARENA SES IŞIK MÜZİK
YILIN TRAKYA GELİNLİK FİRMASI - KISMET GELİNLİK
YILIN KONSEPT KIR DÜĞÜNÜ MEKANI- LİVA KÖŞK
YILIN KONSEPT OTEL MİMARI - ŞAHİN SARI