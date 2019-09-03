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03.09.2019 - 11:02

2019 sonbahar gelin makyajı trendleri

2019 yaz düğünleri geride bıraktığımıza göre, sıra sonbahar için hazırlık yapan gelin adaylarına geldi! 2019 sonbahar mevsiminde evlenecek olan gelinlere makyaj stillerini belirleyecek ve ilham verecek trend listesi hazırladık.

2019 sonbahar gelin makyajı trendleri

2019 düğün sezonu henüz bitmedi! Bu yıl sonbaharda evlenecek olan gelin adaylarımız için makyaj stillerini oluşturacak, 2019 sonbahar gelin makyajı trendlerini bir araya getirdik. Geçen sene olduğu gibi bu yılda da makyajda doğal ve sade makyaj modelleri dikkatimizi çekiyor. Göz makyajında daha yumuşak renkler, dudaklarda ise parlak dokunuşlar ön plana çıkıyor. İşte 2019 sonbahar gelin makyajı trendleri... 

Sağlıklı ve canlı bir görünüm elde edin!

Gelin makyajında cildinizin mat ve solgun görünmesi yerine daha canlı ve sağlıklı görünümlere yön vermeyi unutmayın. Bunun için fondötenin içine birkaç damla aydınlatıcı ekleyebilirsiniz. Bu yöntem fondötenin daha ışıltılı olmasını ve  gün boyu doğal ve sağlıklı bir ışıldama yaratacaktır. 

Allık olarak ise mutlaka pembe allık kullanmanızı öneririz. Pembe allık sayesinde yanaklarınız daha doğal ve sade görünecek. Sade gelin makyajı modellerine baktığında bol bol pembe allık kullanıldığını göreceksin. Allığınızı yanaklarınızın tam ortasından saç diplerine doğru uygulatmayı unutmayın. 

Buğulu bakışlar: Kahve tonlarında göz makyajı

Sonbahara ve de gözlere en çok yakışan renklerden biri, kahverengi... Size buğulu bakışlar kazandıracak olan bu renk göz makyajını, aslında sadece 2019 sonbaharına ithaf etmek doğru olmaz. Her sene trend olan bu makyajı gelin adayları da düğünlerinde sıkça kullanıyor. Bu sene moda olan grafik far makyajını da kahverengi tonlarında yaptırarak etkileyici bakışlar elde edebileceğiniz gibi, trendleri takip eden modern bir gelin profili oluşturabilirsiniz. İster grafikli ister normal, her ikisi de gelin makyajı için vazgeçilmez olacak! 

Mutlaka aydınlatıcı kullanın! 

Gelin makyajının en önemli adımlarından biri aydınlatıcıdır. Gece boyu enerjik ve ışıl ışıl görünmek için aydınlatıcınızı bu geceye özel biraz tık daha yoğun uygulatmayı unutmayın.

Peki aydınlatıcınızı nerelere sürmelisiniz?

Aydınlatıcıyı yüzünüzün yüksek bölgelerine uygulatmalısınız. Elmacık kemiklerinizden başlayarak kaş kemiğinize doğru C şeklinde aydınlatıcınızı uygulatın. Burun ucuna da hafifçe aydınlatıcı dokundurmayı unutmayın. Gözlerinizi daha belirgin göstermek için göz pınarına, kaşlarınızı daha kalkık göstermek için de kaş altına hafifçe aydınlatıcını uygulayın. Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istersen üst dudağının ortasındaki çukur bölgeye de aydınlatıcı sürmeyi unutmayın. 

Strobing tekniği ile ışıltı saçın! 

Öncelikle ¨Strobing nedir? sorusuna bir açıklık getirelim. Strobing yüzünüzde ışığın doğal bir şekilde vurgulandığı alanları aydınlatıcı yani highlighter yardımı ile daha da güçlendirerek, doğal, aydınlık ama nemli bir cilt görünümü elde etmek için kullanılan bir makyaj tekniğidir. Düğününüz de gecenin yıldızı siz olduğuna göre, ışıl ışıl parlamak en doğal hakkınız. Bu makyaj tekniği ile vurgulu elmacık kemikleri ve karakteristik bir burun görünümü elde edeceksiniz. Ayrıca ıslak görünümlü cildin de ışıklar altında parıldayarak sonbaharda yaz güneşi etkisi yaratacak.

Bronz ten makyajı

Bronz ten makyajı ve beyaz gelinlik birbirine çok yakışacaktır. Bronz ten makyajı için bronzerınızdan ve kontür tekniğinden yardım alabilirsiniz. Elmacık kemiklerinizi ortaya çıkarmak için kontür yapmanızı öneriyoruz. Daha sonra elmacık kemiklerinize bronzer uygulayarak yaz bronzluğunu elde edebilirsiniz. 

Doğal kaşlar

2019 yılında sadece düğün makyajında değil, günlük makyajda da doğal ve kalın görünen kaşlar çok popüler! Siz de bu özel gününüz de kaşlarınızı ince şekillendirmek yerine daha doğal ve kalın tercih etmelisiniz. Düğün gününüz yaklaşırken kaşlarınızı almayı bırakmalısınız. Düğün gününde sadece kaşlarınızın aralarındaki boşlukları kaş pomadı ile doldurmanız yeterli olacaktır. Kaş maskarasıyla kaşlarınızı yukarı doğru sabitlemeyi unutmayın! 

 

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