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20.11.2019 - 15:03 |

2019 "Yılın Bileti" oylamasında kazananlar belli oldu

24 ülkede aynı anda gerçekleşen ve bu yıl beşincisi düzenlenen “Yılın Bileti” oylamasında 2019’un en beğenilenleri kültür, sanat ve eğlence tutkunları tarafından seçildi. Ödüller, UNIQ Box’ta gerçekleşen ödül töreninde sahiplerini buldu.

2019 "Yılın Bileti" oylamasında kazananlar belli oldu

Sanatseverler, 4 – 10 Kasım tarihleri arasında bir hafta boyunca Biletix’in resmi internet sitesinde 2019 yılında gerçekleşen etkinlikler arasından oylama yaparak yılın biletini seçti.

Ticketmaster’ın anket gerçekleştirdiği 24 ülke arasında Türkiye, oylamaya katılım sayısıyla birinci oldu.

2019 YILIN BİLETİ ANKETİNDE EN BEĞENİLENLER

Oylamada 2019’un en beğenilen erkek sanatçısı Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki gösterilerine bir yıl aradan sonra geri dönen Tarkan olurken, en beğenilen kadın sanatçısı ise kategorinin 2017 ve 2018 kazananı olan Sıla oldu.

LP, Jennifer Lopez, Future, J Balvin, Manowar, Evanescence, Michael Kiwanuka, Loreena Mckennit, The Blaze, Years and Years, Mark Eliyahu, Marshmello, Tamino, David Garrett gibi farklı birçok müzik türünden yabancı sanatçının ağırlandığı 2019’da, Türkiye’nin farklı farklı bölgelerinde konser veren ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, müzikseverlerin en beğendiği yabancı sanatçı olarak birinci sıraya oturdu.

Sayıları giderek artan festivaller yine Türkiye’nin her bölgesinde müzikseverleri sevdikleri müzisyenlerle buluşturdu. Festivalseverler bu sene favoriyi doğudan trakyaya taşıdı ve Trakya Müzik Festivali – Erikli’yi senenin en beğenilen festivali olarak belirledi.

Sahne sanatları kategorisinde tiyatroseverlerin en beğendiği oyun, yıllar sonra Şener Şen’i seyirciyle buluşturan ve kapalı gişe oynayan Zengin Mutfağı olurken, bu senenin kapalı gişe oynayan bir diğer eseri Alice Müzikali, 2019’un en beğenilen müzikali ödülünü kazandı.

En beğenilen stand-up/komedi sanatçısı dalının kazananı, geçen sene de kategorinin birincisi olan ve sosyal medyada bu yıl çokça konuşulan Kaan Sekban oldu.

Katılımcıların en beğendikleri mekanlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Volkwagen Arena ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi olarak belirlendi.

2020’DE KİMİ İZLEMEK İSTİYORUZ?

Oylamaya katılan sanatseverler, bu yılın en beğenilenlerini seçerken 2020’de sahnede görmek istedikleri performansları da Biletix ile paylaştı. Hayranlarının hasret kaldığı Sezen Aksu, festival tutkunlarının hayallerini süsleyen Tomorrowland, son çıkan filmiyle tekrardan kendini özleten Metallica, 2019’da yaptığı dünya turuna Türkiye’yi dahil etmeyen Muse ve Türkiye izleyicisinin beklemekten vazgeçmediği Coldplay öne çıkan isimler oldu.

DÜNYADA EN BEĞENİLENLER

24 ülkede gerçekleşen, yerel olarak veya dünya çapında sevilen bir sürü sanatçı ve etkinlik için oy kullanılan anketin global sonuçlara bakıldığındaysa, rock esintili pop ikonu P!nk, Beautiful Trauma World Tour dünya turu kapsamında verdiği 157 konserin seyircileri tarafından en beğenilen sanatçı kategorisinde birincilik koltuğuna layık görüldü. P!nk sonucun ardından, “Onur duydum! Beautiful Trauma World Tour’da inanılmaz bir ekibim ve turne ailem oldu. Tüm hayranlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çok çalıştık. Hepimizle gurur duyuyorum.” dedi. P!nk, geçtiğimiz yıl 8. albümü olan Hurts 2B Human’ı yayınlamış ve hemen ardından dinleyicileriyle buluşmak için yollara düşmüştü.

P!nk’i, Metallica ve geçen senenin birincisi BTS takip etti. 2019’da tüm dünyada konserler veren Muse ve Hollanda’lıların sevgilisi Marco Borsato ise ilk beşte yer alan diğer isimler oldu.

Sanatçılar yanında en beğenilen etkinliklerin, mekanların da sıralandığı oylama sonuçlarında İstanbul, tüm dünyadaki şehirleri geride bırakarak en popüler şehir olarak öne çıktı.

ÖDÜL TÖRENİ

Biletix, 2019’un en beğenilen performanslarının açıklanması ve ödüllerin sahiplerine sunulması için 19 Kasım akşamı UNIQ Box’ta bir ödül töreni gerçekleştirdi. Törene organizasyon, eğlence ve medya sektörlerinden önemli isimler katıldı. Stand-up sanatçısı Miray Akovalıgil’in muhteşem gösterisiyle kahkahalarla başlayan gece kendisinin sunumuyla devam etti. Müzik ve sahne sanatları kategorisinde toplam 7 dalda ödüllerin sahiplerine takdim edilmesinin ardından gerçekleşen özel konseptli partide davetliler Hey! Douglas’ın performansı eşliğinde eğlendi.

OYLAMA YAPANLARDAN BİR KİŞİ 1.000 TL KAZANDI!

Oylamaya katılanlar arasından şanslı bir kişi de 1.000 TL değerindeki “Biletix Hediye Kart”ın sahibi oldu.

“Yılın Bileti” oylamasına katılan ve oy veren 2019. kişi olan Nurda Ceren ERZEYBEK, hediye kartını tüm yıl boyunca kültür, sanat, müzik, spor, sahne, aile ve eğitim etkinliklerinden dilediğinde kullanabilecek.

BİLETİX “YILIN BİLETİ” OYLAMASI SONUÇLARI

SAHNE SANATLARI KATEGORİSİ

•En Beğenilen Müzikal: Alice Müzikali
•En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Zengin Mutfağı
•En Beğenilen Stand-up/ Komedi Sanatçısı: Kaan Sekban

MÜZİK KATEGORİSİ

•En Beğenilen Yabancı Sanatçı: Evgeny Grinko
•En Beğenilen Festival: Trakya Müzik Festivali - Erikli
•En Beğenilen Erkek Sanatçı: Tarkan
•En Beğenilen Kadın Sanatçı: Sıla

•En Beğenilen Mekanlar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Volkswagen Arena, Zorlu PSM

•2020’de İzleyicilerin Beklediği Etkinlikler: Sezen Aksu, Tomorrowland, Metallica, Coldplay, Muse

TICKETMASTER GLOBAL “YILIN BİLETİ” OYLAMASI SONUÇLARI

1. P!nk
2. Metallica
3. BTS

 

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