2020 İlkbahar/Yaz sezonu 'turuncu' geçecek

2020 Mart ayı itibari ile hayatımız turuncuya dönecek. Birçok ünlü markanın koleksiyonlarında yer verdiği renk, şimdiden birçok ünlü isim tarafından tercih edilmeye başladı. Tam bir ilkbahar/yaz rengi olarak nitelendirilen turuncuyu 2020 kış sezonunda da küçük dokunuşlar ile görmemiz mümkün.

Siyah tek düze kombinlerinizi renklendirmek, daha eğlenceli bir look yakalamak ya da kendinize özgü bir imza yaratmak istiyorsanız; turuncu sizin renginiz!

İlkbahar sezonunun gelmesi ile beraber daha canlı renkler olarak sayılabilecek pembe, mor ve beyaz gibi renkler ile kombinleyebileceğiniz turuncu parçalar ile 2020 sezonunda oldukça tarz gözükeceksiniz.