Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri 2020 yılbaşı programları
11.12.2019 - 10:42 |

2020 yılbaşı programları

2020 yılbaşı programları açıklandı. Yılbaşında kimler nerede çıkıyor sorusu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını sizler için araştırıp bir araya getirdik. Yılbaşında yapılan parti ve davetlerin listesine buradan ulaşabileceksiniz. 2020 yılbaşı programlarını merak ediyorsanız ve yılbaşında kimler nerede çıkıyor sorusunun cevabını arıyorsanız işte sizler için araştırıp bir araya getirdiğimiz yılbaşı programları…

2020 yılbaşı programları

2020 yılbaşı programları açıklandı. Yılbaşında kimler nerede çıkıyor sorusu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını sizler için araştırıp bir araya getirdik. Yılbaşında yapılan parti ve davetlerin listesine buradan ulaşabileceksiniz. 2020 yılbaşı programlarını merak ediyorsanız ve yılbaşında kimler nerede çıkıyor sorusunun cevabını arıyorsanız işte sizler için araştırıp bir araya getirdiğimiz yılbaşı programları…

Eğlenceli sahnesi ve repertuvarıyla yeni yılı sahnede kutlayacak olan Suzan Kardeş, Elite World Asia Hotel'de gerçekleşecek olan konserinde İstanbul’da coşku dolu anlar yaşatacak.

2020 yılbaşı programları

Başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç, özel repertuvarı ile Fairmont Quasar’da sahne alarak, İstanbullularla yeni yıla girecek.

2020 yılbaşı programları

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, misafirlerine yılbaşına özel program seçenekleri sunuyor. Mehmet Erdem, Yorgo ve İlhan Güryalçın otel içinde ayrı salonlarda sahne alacak.

2020 yılbaşı programları

Usta sanatçı Selami Şahin, dillerden düşmeyen şarkılarıyla yeni yılı Arkın Colony Hotel Kıbrıs'ta karşılıyor. Duayen isim, 2020 senesine unutulmaz şarkıları ve özel sahne performansı ile merhaba diyecek.

2020 yılbaşı programları

Başarılı sanatçı Gökhan Tepe, yılbaşına özel hazırladığı repertuvarını Port Nature Luxury Resort Hotel’de Antalyalı sevenleri için seslendirecek.

2020 yılbaşı programları

Pop müziğin en iddialı isimlerinden Ece Seçkin, dinamik sahnesi, dans şovları ve sürprizleriyle 2020 senesine Trabzon Yalı Park Otel'de girecek.

2020 yılbaşı programları

Conrad İstanbul Bosphorus, 2020 yılını özel bir kutlamayla karşılamak isteyenleri, Manzara Restaurant ve Summit Bar & Terrace'ta gerçekleştireceği birbirinden eğlenceli ve lezzetli aktivitelerle ağırlamaya hazırlanıyor. Tarihi Yarımada manzarasıyla büyüleyen Manzara Restaurant’ta canlı piyano müziği eşliğinde gerçekleşecek yılbaşı açık büfesi ve eşsiz Boğaz manzarası seyri sunan Summit Bar & Terrace’taki “Summit New Year Gala” yemeği, yeni yıla keyifli bir başlangıç yapmak isteyenlerin aradığı eğlenceyi sunacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Büyülü bir yılbaşı gecesi için seçkin alternatifler

Türkiye’nin ilk uluslararası beş yıldızlı oteli Hilton İstanbul Bosphorus, birbirinden özel yılbaşı programları ile 2020 yılına lezzetli ve eğlenceli bir giriş yapmak isteyen misafirlerini bekliyor. Hilton şeflerinin geceye özel hazırladığı “Yıldızların altında yeni yıl gala” menüsü, 2020 yılına lezzet dolu bir giriş yapmak isteyenleri bekleyecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yılbaşında birbirinden lezzetli ve eğlenceli kutlama alternatifleri

Titanic Golden Horn Hotel, bu yıl Aynur Aydın’la keyifli bir 2020 yılbaşı galası hazırladı.

2020 yılbaşı programları

31 Aralık gecesi başlayıp yeni yılın ilk saatlerine kadar sürecek olan Jolly Joker İstmarina 2020 yılbaşı programı Mazhar Alanson’un efsaneleşmiş şarkıları ile birleşiyor.

2020 yılbaşı programları

Four Seasons Hotel Bosphorus, 2020 yılına Bosphorus Ballroom ve Aqua Restaurant’ta düzenlediği 2 farklı konseptteki etkinlik ile girecek. Türkiyeden Modern Pop ve Jazz  parçaları ile Purple Hand Band grubu ile başlayacak gece, Dj Performansı & Keman ile devam edecek. Bosphorus Ballroom misafirleri, gece yarısına Dana Leese ile girerken, DJ müziği ile gece devem edecek. Büyülü bahçe konsepti ile yılbaşı gecesine hazırlanan Aqua Restaurant, yeni yıl gala yemeğinde canlı performans ve Dj müziği ile misafirlerini ağırlayacak. Pekçok dilde ve gelenekselden günümüze şarkılar seslendiren Özge Erdeniz’in eşsiz performansının ardından, Solo Saksafon ile devam edecek olan gece DJ performansı ile sona erecek.

2020 yılbaşı programları

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel ise yılbaşı gecesi Aqua Florya’da yer alan Meos Balık’ta sahne alacak.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Aralık Ruhu

Aralık Ruhu
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ilgilendiğiniz işlerde yeni temeller atabilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi gergin hissedeceğiniz durumlar yaşanabilir. Zevk aldığınız şeylere zaman ayırmak size iyi gelecektir. Hobileriniz için para harcayabilirsiniz. Aşk gündeminizde büyük yer tutabilir. Bugün kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Riske atılacağınız konularda dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde aile içinde gerginlikler yaşanabilir. Geçmişte kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde işlerinizde yapıcı enerjiler içinde olabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz güvenle birçok işin altından kalkabileceğiniz bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde iletişimden kaynaklı sürtüşmeler yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle ilişkilerinizi sağlamlaştıracağınız zamanlar var. Uğraştığınız işlerde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerinizde daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. İlerleyen saatlerde hareketlenmeler olabilir. Olası tartışmalardan kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar olabilir. Bu konuyla ilgili temeller atmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ani parlamalar olabilir.  İşinizle ilgili konularda kendinize güveninizi ortaya koyacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Parasal birikimlerinizi yönlendirmek için yeni arayışlara girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sağlamlaştırmak istediğiniz işlerinizle ilgili yapıcı enerjiler söz konusu. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla özen gösterebilirsiniz. İlişkileriniz bugün ön plana çıkabilir. İlerleyen saatlerde yaşanabilecek sürtüşmelere karşı dikkatli olmalısınız. Sağlıkla ilgili problemlerinizle bugün ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı tartışma arasında kalabilirsiniz. Bu durum güne gergin başlamanıza neden olabilir. Ailenizle ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çözüm bulamadığınız konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Gün içindeki yapıcı enerjiler olayları daha rahat atlatmanıza yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde gerginlikten çıkabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte plan yapmak keyfinizi yerine getirecektir. Gelecek beklentilerinizle ilgili temeller atmak isteyebilirsiniz. Kendinize duyduğunuz güven işlerinizi kolaylaştıracaktır. İş hayatınızda alacağınız destekleri göz ardı etmemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda uğraştığınız işlerle ilgili temelleri sağlamlaştıracağınız bir gündesiniz. Kendinize duyacağınız güven ile hedeflerinize daha kolay ulaşabileceksiniz. Gün içinde ailevi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde gergin zamanlar yaşayabilirsiniz.  Olayları büyütmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için yapıcı enerjiler söz konusu. Ruhsal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdakilerle daha fazla iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Bu hareketlilik bazı sürtüşmelere de yol açabilir. Gün içinde evinizle ilgili konulara ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde endişe duyduğunuz konularla ilgili gerginlik yaşayabilirsiniz. Finansal konularınızı sağlamlaştırmak isteyebilir ve yeni temeller atabilirsiniz. Kararlarınızı güvenle vereceğiniz bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullardan uzak durmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz de çatışmaya açık durumlar söz konusu. Gün içinde eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Denge ve uyum içinde kalmaya özen göstermelisiniz. Kendinize güveniniz sayesinde ilgilendiğiniz işleri daha rahat halledebileceğiniz bir gündesiniz. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı biraz daha özenli davranmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda kendinize güveninizin yüksek olacağı bir gündesiniz. Yapıcı enerjiler sayesinde sorumlu olduğunuz konuların üstesinden çok rahat gelebileceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içindeki hareketli saatler çalışma arkadaşlarınızla aranızda gerginlik yaratabilir. Çatışmalara girmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkBurun estetiği yaptırmalı mı?
Uzm. Dr. Servet Terziler
Uzm. Dr. Servet TerzilerSaça Lazerle Dokunuş
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluDiyetin 10 Altın Kuralı
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEv İçi Duvar Bitkilendirmesi
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalBağırsak Beyin Bağlantısı
Diyetisyen Nida Çeliksoydan
Diyetisyen Nida Çeliksoydan7 Maddede Hindistan Cevizi Yağı
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluSatürn-Pluton döngüsü yaklaşırken
Begüm Kılıç
Begüm KılıçBana bu tarzı sevdiren...
Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen
Prof. Dr. Ozan Seymen SezenBademciğin Görevleri
Begüm Kılıç
Begüm KılıçÇağımızın Hastaaşığı Love Buddy
En Çok İzlenen Videolar
Fibromiyaljide görülen belirtiler nelerdir?Fibromiyaljide görülen belirtiler nelerdir?
MR Füzyon biyopsisi nedir?MR Füzyon biyopsisi nedir?
Nöral terapi nasıl uygulanır?Nöral terapi nasıl uygulanır?
Yumurtalık kistleri zararlı mıdır? Bu kistler nasıl tedavi edilir?Yumurtalık kistleri zararlı mıdır? Bu kistler nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni yıl kahvaltısının keyfini tüm sevdiklerinizle yaşayın

Yeni yıl kahvaltısının keyfini tüm sevdiklerinizle yaşayın

A vitamini eksikliğinde vücutta neler olur?

A vitamini eksikliğinde vücutta neler olur?

Yılbaşında eğlencenin adresi

Yılbaşında eğlencenin adresi

Celtic Irish Sports Pub kapılarını açtı

Celtic Irish Sports Pub kapılarını açtı

Sıradaki Haber