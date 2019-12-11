2020 yılbaşı programları açıklandı. Yılbaşında kimler nerede çıkıyor sorusu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını sizler için araştırıp bir araya getirdik. Yılbaşında yapılan parti ve davetlerin listesine buradan ulaşabileceksiniz. 2020 yılbaşı programlarını merak ediyorsanız ve yılbaşında kimler nerede çıkıyor sorusunun cevabını arıyorsanız işte sizler için araştırıp bir araya getirdiğimiz yılbaşı programları…

Eğlenceli sahnesi ve repertuvarıyla yeni yılı sahnede kutlayacak olan Suzan Kardeş, Elite World Asia Hotel'de gerçekleşecek olan konserinde İstanbul’da coşku dolu anlar yaşatacak.

Başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç, özel repertuvarı ile Fairmont Quasar’da sahne alarak, İstanbullularla yeni yıla girecek.

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, misafirlerine yılbaşına özel program seçenekleri sunuyor. Mehmet Erdem, Yorgo ve İlhan Güryalçın otel içinde ayrı salonlarda sahne alacak.

Usta sanatçı Selami Şahin, dillerden düşmeyen şarkılarıyla yeni yılı Arkın Colony Hotel Kıbrıs'ta karşılıyor. Duayen isim, 2020 senesine unutulmaz şarkıları ve özel sahne performansı ile merhaba diyecek.

Başarılı sanatçı Gökhan Tepe, yılbaşına özel hazırladığı repertuvarını Port Nature Luxury Resort Hotel’de Antalyalı sevenleri için seslendirecek.

Pop müziğin en iddialı isimlerinden Ece Seçkin, dinamik sahnesi, dans şovları ve sürprizleriyle 2020 senesine Trabzon Yalı Park Otel'de girecek.

Conrad İstanbul Bosphorus, 2020 yılını özel bir kutlamayla karşılamak isteyenleri, Manzara Restaurant ve Summit Bar & Terrace'ta gerçekleştireceği birbirinden eğlenceli ve lezzetli aktivitelerle ağırlamaya hazırlanıyor. Tarihi Yarımada manzarasıyla büyüleyen Manzara Restaurant’ta canlı piyano müziği eşliğinde gerçekleşecek yılbaşı açık büfesi ve eşsiz Boğaz manzarası seyri sunan Summit Bar & Terrace’taki “Summit New Year Gala” yemeği, yeni yıla keyifli bir başlangıç yapmak isteyenlerin aradığı eğlenceyi sunacak.

Türkiye’nin ilk uluslararası beş yıldızlı oteli Hilton İstanbul Bosphorus, birbirinden özel yılbaşı programları ile 2020 yılına lezzetli ve eğlenceli bir giriş yapmak isteyen misafirlerini bekliyor. Hilton şeflerinin geceye özel hazırladığı “Yıldızların altında yeni yıl gala” menüsü, 2020 yılına lezzet dolu bir giriş yapmak isteyenleri bekleyecek.

Titanic Golden Horn Hotel, bu yıl Aynur Aydın’la keyifli bir 2020 yılbaşı galası hazırladı.

31 Aralık gecesi başlayıp yeni yılın ilk saatlerine kadar sürecek olan Jolly Joker İstmarina 2020 yılbaşı programı Mazhar Alanson’un efsaneleşmiş şarkıları ile birleşiyor.

Four Seasons Hotel Bosphorus, 2020 yılına Bosphorus Ballroom ve Aqua Restaurant’ta düzenlediği 2 farklı konseptteki etkinlik ile girecek. Türkiyeden Modern Pop ve Jazz parçaları ile Purple Hand Band grubu ile başlayacak gece, Dj Performansı & Keman ile devam edecek. Bosphorus Ballroom misafirleri, gece yarısına Dana Leese ile girerken, DJ müziği ile gece devem edecek. Büyülü bahçe konsepti ile yılbaşı gecesine hazırlanan Aqua Restaurant, yeni yıl gala yemeğinde canlı performans ve Dj müziği ile misafirlerini ağırlayacak. Pekçok dilde ve gelenekselden günümüze şarkılar seslendiren Özge Erdeniz’in eşsiz performansının ardından, Solo Saksafon ile devam edecek olan gece DJ performansı ile sona erecek.

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel ise yılbaşı gecesi Aqua Florya’da yer alan Meos Balık’ta sahne alacak.