2020 yılının aceleci modası

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Yeni yıla sayılı gün kalmış iken trendler, gözünü yükseklere dikiyor. Hacimli kollar, minimalist tasarımlar ve daha niceleri hayatımıza dahil olmaya başladı.

Yeni bir döneme gireceğimiz 20'li yılların başlangıcı çoktan kendi modasını hissettirmeye başladı bile. Oyun alanını genişleten desenler, bağımsızlığını ilan eden monokrom trendi 20'li yılların ilk yarısına hakim olacak.

Sabah ve akşam kombinleri arasında gitgide flulaşan çizgiler, günlük elbiselerin akşam davetleri için kullanımını kolaylaştırdı. Elbiselere ise efektif ve gürültülü desenler hakim olacak. (Dik yakalı gömlek elbise: Zimmermann)

Güç gösterisinde bulunan omuzlar ve yeni tasarımlara heyecanla yaklaşan kol detayları. 2020 yılı modası kadınlara güç verecek. Farklı materyaller ile bir araya getirilmiş ikonik tasarımlar sıkça karşımıza çıkacak. (Balon kollu body suit: A.W.A.K.E. Ruffled Bodysuit)

İddialı parçalar gün yüzüne çıkarken, minimalist yaklaşımlar varlığını sürdürüyor. Aslında 2020 senesi ile beraber moda, maksimalizmden minimalizme yöneliyor. Zamansız parçaların tercih edilmesi; sezon farkını da ortadan kaldırmış oluyor. Yakalı kazaklar, basic tişörtler ve konforu ön planda tutan yumuşacık kazaklar 2020 kış sezonuna yön verecek. (Gri düşük omuzlu kazak: Miu Miu, kırmızı Dolce & Gabbana kaşmir kazak)

Bantlı Mary Jane ayakkabılar ise 2020 yılı için hazırlanan defilelerde en çok kullanılan modellerden biri oldu. Mary Jane ayakkabılar yeni trendleri yakalamamızı sağlarken aynı zamanda geçmişe küçük göndermeler yapacak.

Makyaj trendleri arasında ise doğallık yine ön planda olacak. Şeftali ve pembe tonlarındaki allıklar, daha sağlıklı cilt ve doğal kaşlar 20'li yıllara damga vuracak.