13.11.2019 - 15:02 |
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
2020 burcunuz için nasıl geçecek? Aşk ve iş hayatınızda ne gibi gelişmeler olacak? Cevabı Hakan Kırkoğlu'nun yorumları ve sürpriz konukların katılımıyla PembeNar Astroloji günlerinde!
Jüpiter Oğlak burcuna geçmeye hazırlanıyor. Jüpiter'in Oğlak burcuna geçişi tüm dünyayı etkileyecek gelişmeleri de beraberinde getirecek.
Peki burcunuz nasıl etkilenecek? İş, aşk ve para konularında hangi sürpriz gelişmeler olacak? Milliyet Gazetesi ve PembeNar Astroloji Yazarı Hakan Kırkoğlu, PembeNar Astroloji günlerinde yorumluyor.
Hakan Kırkoğlu'nun özel yorumlarının yanı sıra sürpriz konukların da yer alacağı PembeNar Astroloji günleri 2020'de PembeNar'da!