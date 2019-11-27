2020’ye başlamadan güçlü bir nefes alıyoruz!

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Bugün Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ani durumlar ortaya çıkabilir. İlişkilerinize daha romantik yaklaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuk planları organize etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni temeller atmak isteyeceğiniz koşullar oluşabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerinde harcamalarda artış olabilir. Ortaklı konularda kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Alacak borç ilişkileriyle uğraşabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir. Sorumluluğunu aldığınız işleri başlatmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerin de eğlencede ve zevklerde abartı söz konusu.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İkili ilişkilerinizdeki duygusal beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Eşiniz ile ilgili konularda daha tepkisel davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde ellerinizi kirletebilirsiniz. Yaşanan olaylarda kendi hakkınızı savunmanız gerekebilir. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma koşullarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha net görmeye başlamış olabilirsiniz. İlerleme sağlamak için yeni planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatlar yakalayacaksınız. Çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz. Aşk hayatınız için olumlu koşullar söz konusu. Akşam zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerinde ilişkide olduğunuz kişiye zaman ayırmak size iyi gelecektir. Gün içinde ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda fırsatlar oluşabilir. Duygularınızı daha net gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Akşama doğru kendinizi alışverişe verebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündeminiz olabilir. Eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İletişimden kaynaklı sıkıntılara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler hakkında yeni bilgiler edinebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı programlara dâhil olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sabah saatlerinde kendinizi çok enerjik hissedebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler işlerinizin kolaylaştıracaktır. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyecektir. Akşam saatlerine doğru planlarınızdaki değişikler sizi farklı yönlere çekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde küçük kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda hassasiyetiniz artabilir. İşlerinize yön kazandırmak için harekete geçebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde iletişiminiz artabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Elinizde olmayan konular yüzünden kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde duygusal açıdan bloklar hissedebilirsiniz. Sizi yoran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akşama doğru planlarınızda değişiklik yaşanabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. Gün içinde tepkilerinizi daha sakin göstermenizde fayda var. Ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler ilerlemenize yardımcı olacak. Gelecek beklentileriniz yönünde adım atmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku