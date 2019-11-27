2020’ye başlamadan güçlü bir nefes alıyoruz!
Nefes terapisiyle başlayıp bitireceğimiz günde bizi yoran her şeyi geride bırakıyor, yeni yılı daha iyi ve daha güçlü karşılıyoruz.
Yogayı dansla birleştiren Esra Karaosmanoğlu ile mutluluk hormonlarını harekete geçirdikten sonra Hayal Koçu Asuman Korugan yeni yıl hayallerinize rehberlik edecek ve Mentalist Betül Yergök zihninizi tazeleyecek.
Günün finalini her burca özel 2020 yorumlarıyla Astrolog Hakan Kırkoğlu ve numeroloji tüyolarıyla Aynur Yüce ve Canan Karakul yapacak.
Etkinliğe katılmak isteyenler için biletler Biletino.com'da! Bilet almak için tıklayınız.
PROGRAM
09:00-10:00 Güne sağlıkla ve enerji dolu başla! Canan Karakul ile Şaman Nefes Terapisi
10:00-11:00 Yoga Dans ile mutluluk hormonlarını harekete geçir! Esra Karaosmanoğlu ile Yoga Terapisi
11:00-11:15 Sağlıklı ara
11:15-12:00 Hayal Koçu Asuman Korugan ile yeni yıl hayallerini gerçeğe dönüştür!
12:00-13:15 Sağlıklı yemek
13:15-14:15 Mentalist Betül Yergök ile 2020’ye zihnini tazeleyerek gir!
14:15-16:00 2020 burcunuz için nasıl geçecek? Astrolog Hakan Kırkoğlu ile 2020'ye hazırlık
16:00-16:15 Sağlıklı ara
16:15-17:30 Canan Karakul & Aynur Yüce'nin numeroloji tüyoları ile 2020'ye hazırlık
17:15-18:00 2019’u huzurlu bir nefeste kapatıyorum! Canan Karakul ile Şaman Nefes Terapisi