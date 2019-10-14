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14.10.2019 - 15:35 |

29 Ekim tatili için en güzel rotalar

29 Ekim tatili için planlarınızı netleştirmediyseniz işte gidebileceğiniz en iyi rotalar:

29 Ekim tatili için en güzel rotalar

Uzun yaz tatilinin ardından tüm izinlerini kullanan seyahatseverler, özel günlerdeki tatilleri değerlendirmeye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile başlıyor.

Bu yıl 29 Ekim’in salı gününe denk gelmesi sebebiyle sadece pazartesi gününü izin alarak 4 gün keyifli bir tatil yapabilir; obilet.com ya da obilet mobil uygulamaları üzerinden hızlıca uçak ya da otobüs biletinizi alıp seyahatlerinizi programlamaya başlayabilirsiniz.

İşte obilet.com’un sizin için önerdiği yurt içi veya vizesiz yurt dışı seyahat rotaları.

Sonbahara Özel Yurt İçi Tatil Rotaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı ziyaret: Anıtkabir, Ankara

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir’i ziyaret ederek yaşayabilirsiniz. Her biri ayrı bir anlam taşıyan kuleler, meydanlar, müzeler ve mozolelerin bulunduğu Anıtkabir’de; Anıt Bloku bölümünde bulunan ve 24 Oğuz boyunu temsil eden heykellerden oluşan Aslanlı Yol’dan yürüyerek Türk tarihini adım adım keşfedebilir, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünden ilham alan Barış Parkı’nda vakit geçirebilir, Anıtkabir içinde yer alan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezerek ziyaretinizi tamamlayabilirsiniz.

Başkent gezinizi birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi’ni gezerek veya farklı kültürel mirasları barındıran 74 müzeden ilginizi çekenleri ziyaret ederek genişletebilir, seyahatinizi şehrin en meşhur yemeği Aspava’yı tadarak renklendirebilirsiniz.

Yaz mevsiminin hala devam ettiği Antalya

Sonbaharda dahi deniz ve güneş tatili yapmak isterseniz, sezonun son günlerini değerlendirmek üzere Antalya ve çevresini tercih edebilirsiniz.

29 Ekim tatilinde; butik otelleri, her şey dahil tatil köyü konseptleri ve çevre yörelerdeki kamp alanları ile farklı alternatifler sunan Akdeniz’in keyfini çıkarabilir; antik kentler, şelaleler ve gizli mağaralar ile hem doğa hem de kültür dolu dört gün yaşayabilirsiniz.

Bembeyaz Travertenlerin Evi: Pamukkale, Denizli

Antik çağlardan beri çok önemli kültürlerin merkezi olan Pamukkale, şifalı kaplıcaları, kalsiyum oksit içeren termal suları ile dünyanın sayılı doğal alanları arasında yer alıyor.

29 Ekim tatilinizde, 1988 yılında UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’ne giren pamuk gibi bembeyaz travertenlere ev sahipliği yapan Pamukkale’yi gezebilirsiniz.

Dünyanın en büyüleyici doğa harikalarından biri olan Pamukkale’de travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti, Antik Havuz, Laodikya Antik Kenti gibi tarihi ören yerlerini ve kaplıcaları ile dünya çapında nam salmış olan Karahayıt’ı gezerek sonbahar tatilinizi büyülü bir coğrafyada geçirebilirsiniz.

Türkiye’nin Oksijen Deposu: Kazdağları, Çanakkale - Balıkesir

Türkiye’de oksijenin en fazla olduğu yerler arasında bulunan Kaz Dağları, eşsiz manzarası ve çeşitli bitki türleri ile görenleri büyülüyor.

Dört günlük tatilinizde bu doğa harikası yeri arkadaşlarınız ya da ailenizle ziyaret edebilir, hayranlık uyandıran doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz.

Ege lezzetlerini tadabileceğiniz ve birbirinden eğlenceli aktiviteleriyle unutulmaz bir tatil yaşayabileceğiniz Kaz Dağları’nda şehir stresinden uzak bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bir deneyim sizi bekliyor.

Yurt dışı vizesiz de gezilir…

Yeni ülkeleri, lezzetleri ve kültürleri keşfetmeyi sevenlere özel, obilet.com 29 Ekim tatilinde gidilebilecek vizesiz Avrupa ülkeleri arasından öneriyor:

Balkanlar’da tarih ve doğa iç içe: Arnavutluk

Vahşi doğası, nefes kesen manzaraları, ucuz şehir hayatı ile avantajlı bir Balkan ülkesi olan Arnavutluk, hem doğa hem de tarih severler için keşfedilmesi gereken yerlerin başında yer alıyor.

Arnavutluk gezinizde; kaleler, kuleler, saraylar ve surlarla geçmişe yolculuk yaparken Balkan lezzetlerinin de tadını çıkarabilirsiniz.

Başkent Tiran’ı keşfettikten sonra gezebileceğiniz Berat, İşkodra ve Akçahisar gibi her bir şehirde farklı bir dokuyla karşılaşacağınız ülke, antik kentlerden doğal güzelliklere kadar kısa tatiliniz için birçok alternatif sunuyor.

Adriyatik'in parlayan yıldızı Karadağ

Kayak, bisiklet, tırmanış, yelken, rüzgar sörfü, dalış gibi etkinlikleri ile macera turizminin geliştiği Karadağ’da hareketli bir tatil rotası belirleyebilirsiniz.

Montenegro olarak da bilinen Balkan ülkesi, Dalmaçya kıyılarının en güney ucunda konumlanıyor. Karadağ’daki en popüler destinasyonlar arasında yer alan Kotor, UNESCO Dünya Mirası kapsamında da koruma altında bulunuyor.

Karadağ’daki Durmitor Milli Parkı etkileyici bir doğa deneyimi için sizleri beklerken; park içinde yer alan Tara Kanyonu ise Avrupa’nın en derin kanyonu olma özelliği taşıyor.

Kış soğukları bastırmadan Ukrayna

Dört günlük seyahatinizi hem eğlenceyi hem de sakinliği bir arada yaşayabileceğiniz bir destinasyonda geçirmek isterseniz, vizesiz seyahat imkanı sağlayan Ukrayna etkileyici alternatifler sunuyor.

Başkent Kiev tarihi yapıları, müzeleri ve gece hayatıyla öne çıkarken, en az Kiev kadar popüler olan Lviv kenti ise sokaklarını yürüyerek dolaşabileceğiniz sakin bir şehir deneyimi sunuyor.

Seyahatinizi tek bir şehir için planlayabilir ya da Ukrayna’ya kadar gitmişken 8 saatlik bir tren yolcuğunu göze alıp iki şehrin tadını ayrı ayrı çıkarabilirsiniz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün yeniliklere açık bir gündesiniz. Hayatınızda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Mücadele gerektiren işlere girişmekten çekinmeyeceksiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Duygularınızı daha rahat ifade ettiğinizi hissedebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku

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Bugün iş hayatınızda mücadele gerektiren durumlar yaşanabilir. Sabah saatlerinde hedeflerinize ulaşmak için kendinizi daha canlı ve istekli hissedebilirsiniz. Öğleden sonra yaşayacağınız olaylarda karşınızdakine daha toleranslı olabilirsiniz. Kendinizi gevşemiş, rahatlamış hissedeceğiniz zamanlar var, yeni konularla ilgilenmek size iyi gelecek.Devamını Oku

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Sabah saatlerinde yeni şeyler öğrenmek için kendinizi motive hissedebilirsiniz. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissettiğiniz durumlarla mücadele etme isteği içinde olabilirsiniz, sakinliğinizi korumakta fayda var. Seyahat planları yapmak kendinizi iyi hissettirebilir. Bugün sizin için hareket berekettir diyebiliriz. Kendinizi göstermeniz için fırsatlar yakalayabileceksiniz.Devamını Oku

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Duygusal yönden mücadele etmeniz gereken koşullar olabilir.  Ortaklı para konularında acele etmemekte fayda var. Bugün finansal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde kararlılık göstereceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla inatlaşmamaya özen göstermelisiniz. Olaylara sakin yaklaşmalısınız.Devamını Oku

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