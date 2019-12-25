31 Aralık'ta hindi kapınızda

Yılbaşının en zor yemeğidir hindi. Sosunu hazırlamak, iç pilavını tutturmak bir yana, hindiyi bir bütün halinde pişirmek ise oldukça eziyetli olabiliyor. Hayatı kolaylaştıran telefon uygulaması Getir, yılbaşının vazgeçilmez ama bir o kadar da pişirmesi zor yemeği hindiyi Gurme Garabet kalitesiyle pişmiş olarak kapınıza getirecek.

Lezzetli ve şık sofralarla yeni yıla keyifli başlangıç…

Farklı alternatifleri ile kişi sayısına göre sipariş verebildiğiniz çeşitler arasında, hindi but, hindi, göğüs rosto, yarım ve bütün hindi dolma bulunuyor. Getir kullanıcıları, 30 Aralık saat 16:00’ya kadar uygulama üzerinden sipariş verebiliyor. Siparişler, 31 Aralık 10:00 – 17:00 saatleri arasında İstanbullu Getir kullanıcılarının adreslerine teslim ediliyor.

Pişmiş olarak kestaneli iç pilav ve sos ile kapıya kadar gelen ürünler, 2 kişilik baş başa yemeklerden 14 kişilik kalabalık masalara, doyurucu olduğu kadar şık bir sunum yapmanıza da imkân sunuyor.

Siz de sevdiklerinize yılbaşı ruhunu yaşatacağınız zarif ve leziz bir sofra kurmak isterseniz Getir’i indirebilir, 30 Aralık 16:00’ya kadar siparişinizi verebilirsiniz.