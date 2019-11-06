41. İstanbul Maratonu’nda iyi yaşam için koştular!

106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldığı maratona, 50’ye yakın Global Wellness Day gönüllüsü ‘iyi yaşam için evet’ diyerek katılım sağladı. Şimdiye dek tüm dünyada 300 milyon kişiye ulaşan GWD, 41. İstanbul Maratonu ile binlerce kişiyi iyi yaşama davet etti.

Maratona katılan Global Wellness Day Yaratıcısı Belgin Aksoy: “Global Wellness Day’in doğduğu ülke olan Türkiye’de böylesine büyük maratonun yapılması bizim için oldukça önemli. Asya ile Avrupa’nın birleştiği yerden tüm Dünya’ya ‘iyi yaşam herkesin hakkı’ diye seslendik. İnsanların iyi yaşama verdiği destek ve ilgisi inanılmazdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

Hem bedensel hem de ruhsal olarak daha iyi olmayı hedefleyen GWD, bireyleri ve toplumu “iyi yaşam” konusunda bilinçlendirmek için maraton konuşucularıyla bir araya gelerek “daha iyi bir yaşam için evet” diyen herkese ulaşmayı hedefliyor.

Global Wellness Day, 150’nin fazla ülkede ve 7000’in üzerinde noktada her yıl Haziran ayının 2. Cumartesi günü tüm dünyada eş zamanlı olarak kutlanıyor. Tamamıyla gönüllülük ilkesine dayalı ve ücretsiz olarak düzenlenen Global Wellness Day, tüm dünyada 13 Haziran 2020 tarihinde yine milyonlarca kişiyle birlikte kutlanacak.