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HaberlerYaşam4PLAY Mobile Creative People; MMA Smarties’e ödülleriyle damga vurdu!
15.10.2019 - 15:34 |

4PLAY Mobile Creative People; MMA Smarties’e ödülleriyle damga vurdu!

Mobil pazarlama dünyasının en prestijli ödül töreni MMA Smarties kazananları açıklandı! Sektörün en köklü mobil şirketlerinden biri olan 4PLAY Mobile Creative People, 9 ödül ile ödül törenine damga vurdu!

4PLAY Mobile Creative People; MMA Smarties’e ödülleriyle damga vurdu!

 Bu yıl 14 Ekim’de The Ritz Carlton’da 10. yılını kutlayan MMA Smarties Ödülleri, Shape The Future sloganıyla düzenlenen bir etkinlik sonrasında sahiplerini buldu.

Ödül törenine 4PLAY Mobile Creative People; 4 gümüş, 4 altın, 1 bronz smarties ile damga vurdu!

Mobil ürün dünyasının en köklü şirketlerinden biri olan 4PLAY Mobile Creative People, sektöre kazandırdığı inovatif chatbot ürünleriyle aynı zamanda Enabling Technology Company ödülünün de sahibi oldu.

Kazanılan Ödüller;

alt tarafı Bi Sohbet
Anonim sohbet etmeyi kolaylaştıran chatbot

Messaging Turkey / ALTIN
Messaging EMEA / GÜMÜŞ
Social Impact Turkey / GÜMÜŞ
Social Impact EMEA / GÜMÜŞ

Kim 1 GB İster, Eğlencenin Yeni Yolu
Cevaplanan sorularla bilgi birikimini ödüle çeviren yarışma chatbotu

Messaging EMEA / ALTIN
Mobile Social Turkey / ALTIN
Messaging Turkey / GÜMÜŞ

Türkiye’nin Yarışması, Kazan Kazan
Türk halkı davranışlarını baz alan sorularıyla internet kazandıran yarışma chatbotu.
Messaging Turkey / Bronz

4PLAY Mobile Creative People
Enabling Technology Company Turkey / ALTIN

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