5 popüler İtalyan pizzası tarifi
Artık pizza için İtalya'ya gitmenize gerek yok! Evinizde kolayca İtalya'nın en popüler 5 pizzasını yapabilirsiniz. İtalya sokaklarında ki pizzaları aratmayacak bu tarifler, kolay malzemelerden oluşuyor. İşte 5 popüler İtalyan pizzası tarifi...
Pizza denilince akla ilk gelen ülke şüphesiz İtalya'dır. Her sokakta pizzeria'lar ile karşılaşabileceğiniz bu ülkede; pizza şefleri çok genç yaşta fırının başına geçerek en lezzetli pizzaları sevenlerine sunuyor. Ancak İtalyan pizzalarını İtalya'da yemek yerine, evinizde de kolayca yapabilirsiniz! Sizin için 5 popüler İtalyan pizzası tarifi paylaştık.
Margherita pizza
Malzemeler:
Hamuru için:
-1 paket kurumaya
-1 tatlı kaşığı şeker
-1 tatlı kaşığı tuz
-1,5 su bardağı ılık su
-3 yemek kaşığı zeytinyağı
-4,5 su bardağı un
Pizza sosu için;
-1 adet büyük boy domates
-1 tepeleme yemek kaşığı salça
-1 çay bardağı sıcak su
-3 diş sarımsak
-3 yemek kaşığı zeytin yağı
-1 çay kaşığı kuru fesleğen
-Çay kaşığı ucuyla nane
-1 çay kaşığı şeker
-Tuz
Nasıl yapılır?
-Hamuru güzelce 15-20 dakika boyunca yoğurun. Sakız kıvamında bir hamur elde edin.
-Hamur oluşum sürecinde 3/4 yemek kaşığı zeytinyağı, yoğurma işleminde de 3/4 yemek kaşığı zeytinyağı kullanarak yumuşacık bir hamur el edin ve sıcak bir ortamda iki katına çıkana kadar bekletin.
-Bu ölçülerle 2 adet orta boy pizza elde edebilirsiniz.
-Mayalanan hamurumuzu elimizle güzelce açıp, üzerine tercihinize göre hazırladığımız sosdan sürüyoruz.
-Sırasıyla mozzarella peynir, ince dilimlenmiş çeri domateslerimizi dizip, önceden ısıtılmış 200 derece fırına atıyoruz.
-Kontrollü bir pişirme sürecinin son 2 veya 3. dakikasında pizzamıza şerit doğradığımız fesleğenlerimizi de serpip, süreyi tamamlıyoruz.
-Sıcakken dilimleyip servis yapabilirsiniz.
Marinara pizza
Malzemeler:
-230 gram pizza hamuru
-120 gram domates sosu
-5 gram kuru kekik
-5 gram sarımsak
-15 gram zeytinyağı
Nasıl yapılır?
-Pizza hamurunu elinizle açarak pizza inceliğine getirin. Üzerine domates sos sürün. Kıyılmış sarımsakları ekleyin.
-Kekik serpin ve biraz da zeytinyağı ilave edin. 350 derecelik taş fırında, pizzayı 3-4 dakika pişirip servis edin.
Quattro Stagioni pizza (Dört mevsim pizza)
Malzemeler:
Hamuru için;
-130 gram un
-15-20 gram zeytinyağı
-50 gram su
-1 çay kaşı tuz
Üzeri için;
-100 gram domates,
-180 gram mozzarella,
-100 gram dana jambon,
-20-30 gram ızgara patlıcan,
-7-8 adet siyah zeytin,
-50 gram porçini mantarı,
-Taze fesleğen
-Kekik
Nasıl yapılır?
-Un, su, tuz ve sızma zeytinyağı ile hazırlanan hamuru, 170 gram porsiyonlar halinde 24 saat dinlendirin.
-Elle açtığımız hamurumuza; domates, taze fesleğen ve kekik ile hazırlanan sostan sürün.
-Üzerine mozzarella peyniri, dana jambon, ızgara patlıcan, siyah zeytin ve porçini mantarı ekleyerek 180 derece sıcaklıktaki taş fırında, 3-4 dakikada, normal
ev fırınında ise 35-40 dakika pişirebilirsiniz.
Frutti Di Mare pizza
Malzemeler:
Üzeri için:
-1 kutu domates püresi
-1 top mozarella peyniri
-6 adet mantar
-1 kutu ton balığı (kalamar ya da farklı deniz mahsülleri kullanabilirsiniz)
-Kekik
Hamuru için:
-550 gram Un
-5 gr maya
-1 tatlı kaşığı toz şeker
-1 çorba kaşığı zeytinyağı
-300 ml su
-Tuz
Nasıl yapılır?
-Pizza hamuru için maya, tuz, tozşeker, zeytinyağı ve suyu derin bir kaba alıp mikserin en düşük ayarında çırpın.
-Daha sonra unu ekleyip hamuru yoğurun. Hamuru yuvarlayıp üzerini bir bezle kapatarak 3 saat kadar dinlendirin.
-Dinlenen hamuru üç eşit parçaya bölüp merdane ya da elle döndürerek açın.
-Pizza tabanının üzerine önce domates sos, daha sonra mozarella peynirini yayın.
-Üzerine dilimlenmiş mantar ve ton balığını dizin. Kekik serpip önceden ısıtılmış 250 dereceye ayarlı fırında 5-6 dakika pişirin.
-Dilimleyerek servis yapın.
Napoli pizza
Malzemeler:
-3.5 su bardağı un
-1.5 su bardağı ılık su
-1 yemek kaşığı instant maya
-1 tatlı kaşığı şeker
-5 yemek kaşığı zeytinyağı
-2 top mozzarella
-7-8 çeri domates
-2 yemek kaşığı kapari
-1 orta boy ton balığı
-1 yemek kaşığı domates salçası
-5-6 yaprak taze fesleğen
-2 çay kaşığı kekik
-3 çay kaşığı tuz
Nasıl yapılır?
-Ilık suyu yoğurma kabına alın. Maya ve şekeri ekleyip 5 dakika bekletin. Tuz ve zeytinyağı ekleyin.
-Unu azar azar ve eleyerek ilave edip5 dakika yoğurun. Gerekirse un ekleyin. Üzerini örterek mayalanmaya bırakın.
-Mozzarella ve domatesler yuvarlak olacak şekilde kesin. Kaparilerin fazla tuzunu almak için bir süre suda bekletin.
-Pizza sosu için karıştırma kabına salça, yarım çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyerek çırpın.
-Hamuru unlanmış tezgahta elinizle bastırarak yuvarlak ve ince şekilde açın.
-Hazırlanan sosu üzerine gezdirin. Önce yuvarlak mozzarellaları, daha sonra domates ve diğer malzemeleri pizza hamurunun üzerine yayın.
-Hazırladığınız pizzayı, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.
-Pizzayı fırından alıp kapari, fesleğen yaprakları, kekik ve zeytinyağıyla süsleyerek servis yapın.
Not: Pizza hamuru yapımında genellikle aynı malzemeler kullanılır. Tercihinize göre ince veya kalın açabilirsiniz.
Afiyet olsun.