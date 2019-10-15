90'lar kaplumbağa deseni ile geri dönüyor!

Hepimizin sevdiği ve bir dönem yakından takip ettiği 90'ların güzellik trendleri artık geri dönüyor. Retro makyajlar, kabarık saçlar ve yüksel bel pantolonlar derken şimdi de kaplumbağa deseni tırnak modası ile hayatımıza tekrar giriyor.

Birçok bloggerın yeni sezonda manikürde ilk tercihi olan bu tırnak stili şimdiden çok ses getirdi.