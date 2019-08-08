Acuka nasıl yapılır?
Kahvaltılık soslar arasında mükemmel lezzete sahip olan acuka tarifini sizinle paylaştık. Eğer acuka nasıl yapılır diye merak ediyorsanız haberimizi okumaya devam edin. İşte mükemmel acuka tarifi...
Kahvaltıda muhteşem bir lezzete sahip olan acuka tarifini sizinle paylaştık. Yapımı çok basit olan ve kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak acuka sosunu mutlaka deneyin. Kızarmış ekmeğin üzerine mükemmel giden acukanın nasıl yapıldığını merak ediyorsanız, haberimizi okumaya devam edin. İşte nefis acuka tarifi...
Malzemeler:
-2 yemek kaşığı domates salçası
-1 yemek kaşığı biber salçası
-3-4 diş sarımsak (rendelenmiş)
-2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
-1 yemek kaşığı susam
-1 çay kaşığı kimyon
-1 çay kaşığı pul biber
-1 çay kaşığı kekik
-Yarım çay kaşığı karabiber
-1 dilim bayat ekmek yada 2 yemek kaşığı galeta unu
-2 yemek kaşığı sıvı yağı
Acuka nasıl yapılır?
-Tavaya yağı koyun üzerine salçaları ekleyip kavurun.
-5–6 dakika kavurduktan sonra içerisine sarımsakları ekleyin.
-Biraz daha kavurup ocaktan alın ve üzerine ekmek içini dövülmüş cevizi ve baharatları ekleyip güzelce karştırın.
-Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
Afiyet olsun.