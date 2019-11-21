Adet sancısına ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Adet (regl) ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir?

Adet sancısı nedir?

Adet döneminde bazı durumlarda kanamadan önce başlayan, kanamanın yoğun olduğunda ise daha fazla hissedilen, karında ve rahim bölgesinde kramplar şeklinde ortaya çıkan sancı, adet sancısıdır.

Adet sancısı beraberinde; mide buluntusu, ishal, tansiyon düşüklüğü, bel ağrısı, konsantrasyon eksikliği ve dengesiz bir ruh hali getirebilir.

Adet sancısı neden olur?

Adet döneminde, adet kanamasının kontrollü bir şekilde atılması için rahim kasılır. Böylece bu bölgeye giden kan akımı ve oksijen azalır. Adet ağrılarının da en önemli sebebi oksijen azalmasıdır. Dolayısıyla kan dolaşımını hızlandıracak her şey adet sancısına iyi gelir.

Adet sancısı evde nasıl tedavi edilir?

Sıcak: Bir havluyu ısıtarak ya da bir sıcak su torbası yardımıyla alt karnınıza bastırabilirsiniz. Sıcaklık kan dolaşımınızı hızlandıracak ve böylece ağrınız azalacaktır.

Dilerseniz ılık duş almak veya ayaklarını sıcak su içinde bekletmek de faydalı olacaktır.

Gevşemek için egzersizler: Yatağınıza uzanarak önce vücudunuzu gevşetin. Bunu yaparken nefesinize odaklanarak yavaş ve derin nefesler almaya dikkat edin. Ağrı nedeniyle vücudunuz gerildiği için gevşeme egzersizleri sizi rahatlatacak ve ağrınızı azaltacaktır.

Sportif yaşam: Sportif bir yaşam, endorfin salgılamanızı tetiklediği için adet dönemlerinizi sancısız geçirmenize neden olacaktır.

Adet sancısına iyi gelen besinler

Zencefil: Bir demlik su kaynattıktan sonra limon ile beraber birkaç parça zencefili soyup demliğin içine atın. Günde 3 bardak tükettiğinizde ağrının azalacağını göreceksiniz. Dilerseniz içerken tatlanması içine bal da katabilirsiniz.

Fesleğen: Fesleğeni suda kaynatın ve bardağın ağzını kaparatak 15-20 dakika demleyin. Günde bir bardak tüketmeniz halinde sancılarınızı alacaktır.

Tarçın: Sıcak bir bardak suya bir çay kaşığı tarçın atın ve çözünmesi için iyice karıştırın. Dilerseniz soğuduktan sonra içine bal da ekleyebilirsiniz. Günde 3 bardak tüketmek, ağrılarınıza iyi gelecektir.

Şeker Kamışı Pekmezi: Kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, manganez, B6 vitamini ve selenyum açısından zengin olduğu için şeker kamışı pekmezi, kan pıhtılaşmasını azaltarak rahim duvarları kaslarını yatıştırmaya yardımcı olur. Böylelikle adet ağrılarını hissetmemeye başlarsınız.

Papatya Çayı: Bir demliğe 3 kaşık kurutulmuş papatya çayı ekleyin ve 10 dakika kaynatın. İçmeden önce bal veya limon karıştırabilirsiniz.

Maydonoz: 250ml suya birkaç dal maydonoz ekleyin ve 5 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra tüketin. Günde 2 bardak tüketirseniz ağrılarınız azalacaktır.