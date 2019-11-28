28.11.2019 - 14:46 |
adidas ve Kanye West’ten Yeni Siyah YEEZY
adidas’ın ileri teknolojisi ve Kanye West’in eşsiz estetiği ile tasarlanan ve tüm dünyada büyük ilgi gören YEEZY BOOST 350 V2, siyah renkte, benzersiz tasarım detaylarıyla 29 Kasım’da Türkiye’de satışa sunuluyor.
adidas Originals tüm dünyada aynı anda sunduğu YEEZY BOOST 350 V2 modeliyle konforun, stilin ve trendlerin öncüsü oluyor.
Siyahın sezondaki yükselişini kutlayan YEEZY BOOST 350 V2 siyah tasarımı, alışılmış primeknit üst yapısı, adidas’ın yenilikçi BOOST teknolojisi kullanılarak üretilen orta tabanıyla bütünlük sağlıyor. Orta tabanındaki tam boy düşüş, konfor ve denge sağlıyor; aynı zamanda sağlam, darbeye dayanıklı ve esnek bir kullanım sunuyor.
Bugüne kadar çekilişle sınırlı sayıda sunulan ya da ilk gelenin satın alma hakkına sahip olduğu Yeezy bu kez daha geniş kitlelere ulaşacak. Model, 29 Kasım 2019 Cuma günü itibariyle adidas Online Shop’ta ve seçkin adidas satış noktalarında satışa sunulacak.