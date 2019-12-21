Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Ağız, diş ve çene cerrahisi nedir, neye bakar? Çene cerrahisi hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakar?
21.12.2019 - 15:38 |

Ağız, diş ve çene cerrahisi nedir, neye bakar? Çene cerrahisi hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakar?

İnternette "Ağız, diş ve çene cerrahisi nedir, neye bakar? Çene cerrahisi hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakar?" soruları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Çene, ağız ve yüz bölgesinde, kalıtımsal veya sonradan oluşan patolojik kaynaklı her türlü sorun ile ilgilenen ağız, diş ve çene cerrahisi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Ağız, diş ve çene cerrahisi nedir, neye bakar? Çene cerrahisi hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakar?

Ağız, diş ve çene cerrahisi bölümünde ağız içerisindeki tüm yumuşak dokuların (dil, yanak, dudak, tükürük bezleri vb.) dişlerin, çenelerin ve çene ekleminin her türlü rahatsızlığının ve hastalığının teşhisi ve cerrahi tedavileri gerçekleştirilir. Yapılacak işlemin tipine ve hastanın durumuna göre planlanan cerrahi işlemler lokal anestezi, bilinçli sedasyon veya genel anestezi altında yapılır. Peki ağız, diş ve çene cerrahisi nedir, neye bakar? 

Ağız, diş ve çene cerrahisi nedir?

Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi, diş hekimliğinin ağız, dişler ve çenelerle ilgili hastalıklarının, yaralanmalarının ve deformitelerinin tanı ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi dalıdır.

Ağız, diş ve çene cerrahisi hangi hastalıklara bakar?

"Çene cerrahisi neye bakar?" sorusu, çene cerrahisine ihtiyaç duyan hemen herkesin sormuş olduğu bir sorudur. Çoğu kişi, dişlerde aşınma ve yıpranma ve çene eklemi ağrısına kadar çeşitli ağız sorunları nedeniyle çene cerrahisine başvurur. Yiyecekleri ısırmak, çiğnemek ve yutma gibi potansiyel sorunlar çene cerrahisi hastaları arasında çok yaygın bir sorundur. Sesli solunum, konuşmada zorluk veya horlama gibi ağız açıklığının anormal şeklinden ve boyutundan kaynaklanan sorunların giderilmesi de bu bölümün uygulama alanı içine girer. 

İşte ağız, diş ve çene cerrahisinin ilgilendiği hastalıklar:

-Gömülü veya komplike dişlerin çekimleri

-Çenede oluşan kistik tümörlerin tedavisi

-Kemik içinde yer alan diş kökenli lezyonların tedavisi

-Damak ve dudak yarıklıklarının tedavisi

-Dental implant uygulamaları

-Dental uygulama yapılırken ihtiyaç duyulan sert ve yumuşak doku düzeltmelerinin yapılması

-Dental protez işlemi öncesi, yumuşak ve sert dokuların düzetilme işleminin yapılması

-Çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri

-Tükürük bezi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri

-Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olan deformitelerin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi,

-Kanser tedavisi kapsamında uygulanan ilaç ve radyoterapiye bağlı çenelerde oluşan kemik nekrozlarının tedavileri

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Pazar Kahvaltısı

Pazar Kahvaltısı
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün sabah saatlerinde ortaklaşa bir konu üzerinde hassas davranabilirsiniz. Gün içinde zihinsel açıdan daha fazla çift durum ortaya çıkabilir. Endişeler yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çok hareket ve ziyaret, görüşme söz konusu olabilir. Duygusal açıdan ilgilenmeniz gereken konular var. Ortaklaşa konulara dikkat.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sabah saatleri daha dengeli olsa da, öğle sonrasında farklı durumlara uyum sağlamak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konularda pozitif ve sizi daha olumlu kılan fırsatlar bulabilirsiniz. Aşkta da daha olumlu ve tutkulu bir hava söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça meşgul olabilirsiniz. Aynı zamanda eve yönelik işler de pek çok fikir değişikliğine neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bolca hareket ve ziyaret dikkat çekiyor. Alacağınız haberlerle planlarınızı değiştirebilirsiniz. Son derece hareketlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içerisinde becerilerinizi daha iyi kullanabileceğiniz imkanlar var. Ancak bütçeniz üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuza ilerlerken şahsi konulara ve ailevi işlere daha hassas yaklaşabilirsiniz. Mizacınız daha dalgalı ve değişken de olabilir. Abartılardan kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizde daha olumlu kalmaya, aşırı alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz. Kimi zaman hayal kırıklığı yaratabilecek durumlar gündeme gelebilir. Riskli işlere dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde tamamlanması gereken işler olabilir. Ancak daha sonraki saatlerde sosyal açıdan daha hareketli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ve evle uğraşmak, evde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda da değişiklikler gündeme gelebilir. Evde daha sakin olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni yerler görmek ve kendinizi geliştirmek için güzel nedenler var. Yolculuklar ve uzaklarla ilgili konular daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Hülya Nida
Hülya Nida26 Aralık Niyetleri
Bükre İkizer
Bükre İkizerYılbaşında Ne Giysek?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaAnnelik Estetiği
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluOğlak’ta Güneş tutulması gerçekleşiyor
Diş Hekimi Neriman Karakaş
Diş Hekimi Neriman KarakaşDişlerimi çok sıkıyorum!
Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman
Uzman Diyetisyen Sevde KahramanAltın Baharat: Zerdeçal
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca26 Aralık Güneş Tutulması
Pınar Karahan
Pınar KarahanFestivalleri ilişkiler bozuyor
Betül Yergök
Betül YergökYılın Son Notu: Gel Değişelim
Güney Güneyan
Güney GüneyanToplumsal Dayatmalar
En Çok İzlenen Videolar
Eda İle Ne Konuştuk? - Ezgi FındıkEda İle Ne Konuştuk? - Ezgi Fındık
Yediğim İçtim Sizin Olsun | Tek Tek Elde Açılan Su Böreği TarifiYediğim İçtim Sizin Olsun | Tek Tek Elde Açılan Su Böreği Tarifi
Senim ile Sağlığın Tadı | Evde sağlıklı cips nasıl yapılır?Senim ile Sağlığın Tadı | Evde sağlıklı cips nasıl yapılır?
Fibromiyaljide görülen belirtiler nelerdir?Fibromiyaljide görülen belirtiler nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ortodonti nedir, neye bakar? Ortodonti bölümü doktoru (ortodondist) hangi hastalıklara bakar?

Ortodonti nedir, neye bakar? Ortodonti bölümü doktoru (ortodondist) hangi hastalıklara bakar?

Ağız, diş ve çene cerrahisi nedir, neye bakar? Çene cerrahisi hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakar?

Ağız, diş ve çene cerrahisi nedir, neye bakar? Çene cerrahisi hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakar?

İltihabı vücuttan söküp atan 13 süper besin

İltihabı vücuttan söküp atan 13 süper besin

Tereyağının organik olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Tereyağının organik olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Sıradaki Haber