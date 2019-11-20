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20.11.2019 - 17:12 |

Ağrısız diz protezi uygulaması

Ağrısız diz protezi, diz protez uygulamasının ağrısız şekilde gerçekleştirilebilmesi ve hastaların hastanede kalış süresinin kısaltılması amacıyla uygulanmaktadır. Ameliyat sonrasında yaşanan ortopedik ağrılar hastaların yaşam konforunu düşürmekte ve gündelik hayatta sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mahmut Kalender, ağrısız diz protezini anlattı.

Ağrısız diz protezi uygulaması

Ağrısız diz protezi uygulamaları, ağrı sürecinin takibi için yeni yöntemler ve cihazlar kullanılmasını hedeflemektedir. Ameliyat esnasında ve ameliyat sonrasındaki ağrıyı en aza indirmekle birlikte, bu cihazların yaptığı incelemeler sonucunda iyileşme süresi de hızlandırılmaktadır.

Diz protezi uygulamasına sebep olan faktörler nelerdir?

Diz protez ameliyatı olma zorunlu kılan hastalık türleri ve bu hastalıkların özelliklerini şu şekilde sayabiliriz:

•Diz ağrıları sebebiyle, dizde işlev kaybı meydana gelmektedir. Diz ağrısından ötürü oluşan hastalıklar, romatoit artrit, osteoartrit ve tramvatik artrit olarak adlandırılmaktadır.
•Ostreoartrit rahatsızlığı, siz kemiğinde yastık olarak görev yapan kıkırdakların yumuşamasına sebep olmaktadır. Kıkırdaklar hasar gördüğü için kemiklerde batmalar ve sürtünmeler meydana gelmektedir.
•Eklem yangısı rahatsızlığı gut hastalığıyla benzerlik göstermektedir. Kemiği kaplayan kıkırdakta şişmeler meydana gelir.
•Romatoit artrit hastalığı, dizdeki sinoviyal zarın kalınlaşmasına ve yangılı şekilde eklem boşluğu oluşmasına sebep olmaktadır.
•Diz dokusundaki zedelenmeler, dizin kullanılmaz hale gelmesine sebep olmaktadır.
Diz protez ameliyatı gerektiren durumlar ve etkileri nelerdir?
Diz protezi takma zorunluluğu doğuran durumlar şu şekildedir:
•Sürekli yürüme, merdiven çıkma ya da yere eğilip kalkma gibi durumlar, diz protezi uygulamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple oluşan diz ağrıları, aynı süre içerisinde 100 ya da 200 kilometre yol yürünmesine engel olmaktadır.
•Akşam ya da sabah saatlerinde uzanırken, ortaya çıkan orta şiddetli eklem ağrıları, diz protezine engel olmaktadır.
•Kronik diz yangısı, dinlenme ya da ilaç tedavisiyle geçmediği zaman diz protezine ihtiyaç duyulur.
•Diz eklemlerinde meydana gelen deformeler, dizin iç ya da dışa doğru şekilde değiştirmesine sebep olmaktadır.
•Ağrı kesiciler sonucu ortaya çıkan yan etkiler, diz protezi ameliyatına ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır.
•Sürekli kortizon iğnesi kullanılması sonucu oluşan ödemler, dizin kullanımını engelleyebilir.

Ağrısız diz protez uygulaması için ağrı ölçümleri

Diz protezi ağrı cetveli kullanılarak, hastaların ameliyat sonrasındaki ağrı derecesi belirlenebilir. Ağrı cetveli sisteminde 0 (sıfır) ila 10 puan arasında ağrı derecelendirmesi bulunmaktadır. Sıfır puan, herhangi bir ağrının olmadığını temsil ederken, 10 puan ağrının çok şiddetli olduğunu belirtmektedir. Hastalardan, ağrılarının sayı şeklinde ifade etmesi istenir ve hastaların belirttiği acı hissine göre ilaç tedavisi uygulanır. Hafif olarak derecelendirilen ağrı durumlarında basit ağrı kesici uygulaması yapılırken, şiddeti yüksek ağrılarda, etkisi büyük morfinler uygulanmaktadır. Ağrının şiddeti zaman içerisinde değişeceği için belirli aralıklarla hastaya ağrı şiddeti sorulmaktadır. Bu sistem sayesinde, diz ameliyatı sonrasında yaşanan ağrılı dönem hafifletilir ve hastaların iyileşme süresi hızlandırılır. Diz protez ya da farklı cerrahi müdahalelerin sonrasında yaşanan ağrılar doğru şekilde tarif edilmediği için, ameliyat sonrası uygun ağrı kesiciler uygulanamaz ve ağrılı bir iyileşme süreci yaşanır. Belirtilen sürecin hafifletilmesi için ağrı cetveli uygulanmaktadır.

Ağrısız diz protezi ağrı butonu uygulaması

Diz protezi ameliyatı öncesinde, damardan verilen bir ilaç sayesinde, 24 saatlik süre içerisinde herhangi bir ağrı hissedilmesinin önüne geçilmektedir. Ağrısız diz protez ameliyatı sonrasında ortaya çıkan dayanılmaz ağrılar için de ağrı butonu uygulaması kullanılmaktadır. Epidural katariter ya da damar yoluyla hastaya takılan ağrı kontrolü PCA cihazları kullanılarak, ameliyat sonrası ilk günlerde meydana gelen sancılar tespit edilebilir. Bu cihazlar sayesinde, şiddeti yüksek olan ağrıların şiddeti hafifletilmektedir. PCA cihazları, ağrı aşamasında hasta için gerekli olan ağrı kesicileri vermektedir.

 

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