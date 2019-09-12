Ağrısız rahim filmi çektirmek mümkün!

Başlıkta, rahim filmini ağrısız çektirmenin mümkün olduğunu okuduğunuzda belki de aklınıza anestezi altında veya kuvvetli ağrı kesici ilaçlar kullanarak rahim filmi çektirmek gelmiştir. Halbuki size anlatmak istediğim şey bu değil. Çeşitli mekanik yetenekleri olan C kollu röntgen cihazı, yüksek teknoloji ürünü kateterler ve bunlara uygun tekniklerle usulüne uygun çekilen rahim filminin zaten ağrısız olduğunu sizlere müjdelemek istiyorum. Hiç anestezi olmadan, hiçbir ağrı kesici ilaç kullanmadan. Üstelik bu yeni teknikle çekilen filmler daha net, özgüllüğü daha fazla, duyarlılığı daha yüksek, yan etkileri ve riskleri görece çok düşük.

Her şeyin bundan ibaret olduğunu da sanmayın! Yeni tekniğin içinde, tüp açma işlemi olan özel bir uygulama da var; “selektif salpingografi”.

Kadın doğum uzmanı doktorunuz sizden rahim filmi (HSG) çektirmenizi istediğinde korktuğunuz şeyin başınıza geldiğini düşünmüş olabilirsiniz. Belki internette konvansiyonel tekniklere ait olumsuz tecrübeleri okuyup paniğe kapılmış da olabilirsiniz. Şimdi, bunları bir kenarda bırakma vakti. Tıp ilerledi, teknoloji aldı başını gitti. Tabii ki rahim filmi de bu gelişmelerden nasibini aldı. Rahim filmi artık sadece birkaç dakika sürüyor, ağrısız oluyor ve tüp açma işlemini de içeriyor.

“Canın yanmayacak!” şeklindeki sözlere inanmakta güçlük çekiyorsanız size bir ipucu vereyim: Eğer rahim filmi çektireceğiniz merkezde C kollu röntgen cihazı varsa ve işlem sırasında selektif salpingografi (tüp açma) yapılabiliyorsa, o merkezde ağrısız yeni teknikle rahim filmi çekilebiliyor demektir.

C kollu röntgen cihazının çeşitli açılardan film çekebilme özelliği sayesinde rahimi rahatsız etmeden uygun pozlarda görüntüler alabilmek mümkün olur. Özel kateterler sayesinde kontrast madde adı verilen ilacı rahim boşluğu ve tüplere rahimde tepki doğurmadan doldurabilmek kolaylaşıyor. Selektif salpingografi tekniği sayesinde ilacın tüplerden geçebilmesi için yüksek basınç uygulanmasına gerek kalmıyor. Yüksek basınca gerek kalmayınca basınca bağlı ağrı da olmuyor.

Radyoloji Uzmanı Dr. Cevat Bayrak