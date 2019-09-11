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11.09.2019 - 17:16

Akciğer kanserine karşı Türk bilim insanlarından büyük buluş

Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri, akciğer kanseri hücrelerinde bulunan bir enzimi baskılayarak kanser hücrelerini etkisiz hale getirmeyi başardı. Bu çalışma, yerli kanser ilacı geliştirilmesine de önemli katkılar sunacak

Akciğer kanserine karşı Türk bilim insanlarından büyük buluş

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehtap Kutlu ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Programları Başkanı Doç.Dr. Gökhan Kuş’un akciğer kanseri tedavisi için geliştirdikleri buluş, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nden patent alarak önemli bir bilimsel gelişmeye imza attı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ortaklığında tamamlanarak patentlenen proje sayesinde, akciğer kanseri hücrelerinde bir enzim olan 'seramidaz'ın inhibitörü 'ceranib-2'nin bu kanser türünün tedavisinde kullanılabilir olduğu kanıtlanmış oldu.  

'Akciğer kanseri hücrelerini etkisiz hale getirmeyi başardık'

Kanser çalışmalarının son zamanlarda artmış olmasına rağmen kanser vakalarının da hızlı bir artış gösterdiğine dikkat çeken Prof.Dr. Mehtap Kutlu ve Doç.Dr. Gökhan Kuş, görüşlerini şu şekilde aktardı: "Kanser oluşumu ve gelişimi ile ilgili olarak çok sayıda biyolojik mekanizma bulunuyor. Biz de kanserin tanı, teşhis ve tedavisinde büyük öneme sahip enzimlerden biri olan 'seramidaz'ın çalışmasını baskılayarak akciğer kanseri hücrelerini etkisiz hale getirmeyi başardık."

'Amacımız 5 sene içinde yerli ve milli bir kanser ilacı geliştirmek'

Projenin gelecek hedeflerine de değinen Prof.Dr. Kutlu ve Doç.Dr. Kuş, şu bilgileri aktardılar: "Pek çok patent başvurumuz bulunuyor. Ancak bunların geliştirilip preklinik aşamaya geçebilmesi birtakım değerlere ihtiyacımız var. Gelecek 5 sene içerisinde kanserin her alanında ülkemiz için yerli, milli ve sıfırdan bir kanser ilacı geliştirebilmeyi amaçlıyoruz."

Günümüzde hâlâ en yaygın ölüm nedeni olarak gösterilen kanser her yıl milyonlarca kişiyi etkiliyor. Kanser tedavisi için ayrılan bütçe, ülkelerin sağlık harcamalarında en büyük payı oluşturuyor. Kanser tedavisinde kendi ilacını üretebilen ülke sayısı ise oldukça az.

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