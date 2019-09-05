Akıllı lens ameliyatları mercek altında!

Yakın görüş bozukluğu nedir?

Kırk yaşından sonra gözümüzün içindeki lens elastikiyetini kaybeder. Bu nedenle yakını görememe başlar ve yakın gözlüğü takmamız gerekir. Yakın görüş bozukluğu (presbiyopi) 60 yaşa dek gitgide artar. Günlük hayatta menüyü, fiyat etiketlerini, cep telefonumuzu yakın gözlüksüz görememeye başlarız. Yakın gözlüğü hem kullanımı pratik olmadığından, hem de bir yaşlılık belirtisi olduğundan pek çok kimse tarafından tercih edilmemektedir.

Yakın görüş bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Yakın görüş bozukluğu için gözlük ya da kontakt lens kullanmak mümkün. Ama bunları kullanmak istemiyorsanız, akıllı (trifokal) lens ameliyatı olabilirsiniz.

Akıllı lens nedir?

Akıllı lenslerin tıbbi adı “trifokal” lenstir. Bu lensler adlarından da anlaşılabileceği gibi üç mesafede yani yakın, orta ve uzak mesafede gözlüksüz net görüş sağlamaktadırlar.

1980’lerin başında bu merceklerin ataları ilk kez üretildiklerinde, sadece uzak ve yakın mesafede görüş sağlayabilmekte, o nedenle “bifokal” veya “multifokal” mercek olarak isimlendirilmekteydiler.

Günümüzde ise teknolojik ilerlemeler ve tasarımlardaki gelişmeler sayesinde, trifokal lenslerle sadece yakın ve uzak mesafe değil; orta mesafe de gözlüksüz görülebilmektedir.

Herkes akıllı lens ameliyatı olabilir Mi?

Akıllı lens ameliyatı; kataraktı olanlara ya da 40 yaş sonrası yakın gözlüğü takmak istemeyenlere uygulanır.

Trifokal (akıllı) lens ameliyatı her göze uygun değildir. Bu ameliyat için gözün Kappa ve Alfa açısı denen açılarının uygun olması ve ayrıca gözün kontrast duyarlılığının da yeterli seviyede olması gerekmektedir. Gözün görme merkezinde (sarı nokta) problemi olanlara trifokal lens konmaz. Detaylı göz muayenesi ve tetkikler sonucunda, gözün trifokal lens uygunluğu belirlenir. Uygun olmayan gözlere trifokal lens konması hem iyi bir görüş elde edilmesini engeller, hem de kalıcı ışık yansımalarına yol açabilir, Ancak uygun kriterlere sahip gözlerde ameliyat sonuçları çok başarılıdır.

Akıllı lens ameliyatı nasıl gerçekleştirilir?

Trifokal lens ameliyatı uyuşturucu damla ve koldan sakinleştirici ilaç (sedasyon) yardımıyla gerçekleştirilir. Ameliyattan korkanlarda genel anestezi de mümkündür. Ameliyat göz başına 15-20 dakika sürer. Ameliyat sırasında ağrı ve acı hissedilmez.

Akıllı lens ameliyatı sonrası hemen günlük hayata geri dönülür mü?

Ameliyat sonrası ilk gece gözde şeffaf plastik bir koruyucu ile uyunur. Ertesi gün bu koruyucu çıkarılır ve göz kontrolü sonrasında günlük hayata geri dönmek mümkündür. İlk birkaç gün göz bebeğinin ameliyat sırasında damla ile genişletilmesine bağlı olarak geçici bir bulanık görme olur. Birkaç gün içerisinde görme netleşir. Bir ay boyunca göz damlası kullanımı gerekir.

Ameliyatı sonrası yakın gözlüğü kullanımı tamamen ortadan kalkar mı?

Ameliyat sonrası gözlük ihtiyacının ortadan kalkacağı garantisi yoktur. Trifokal lens konan 100 kişiden 90’ı uzak ve yakını gözlüksüz görebilirken 10 kişide ince bir gözlük ihtiyacı devam edebilir. Kalan ince gözlük derecesi trifokal lens ameliyatından 3 ay sonra yapılacak lazer tedavisi ile ortadan kaldırılabilir.

Prof. Dr. Banu Coşar