Akrep burcu başladı

Bugün ne yapılabilir? Bu yeni dönemde Akrep burcu başlarken, kendimizi daha yoğun ve duygusal açıdan kararlı bir durumda bulabiliriz. Ancak bugünlerde Ay küçülmeye başlarken, gizli durumlar, bizi bir ölçüde kısıtlayan koşullarla da karşılaşabiliriz. Aceleci olmamaya bakalım. Gün boyunca sezgilerimizin de yardımı ile farklı şeyler keşfedebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle ortaklı işler, para konusu, paylaşımlar bizi daha çok meşgul edebilir. Bugün Ay Başak’ta ilerlerken detayları daha iyi değerlendirebiliriz. İş ortamındaki konular bizi daha çalışkan ve dikkatli kılmakta. Ancak sağlık ve düzen konuları nedeni ile bizi huzursuz eden koşullarla da uğraşabiliriz. Endişelerimizi kontrol altında tutalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Çakmaktaşı Gereksiz endişelere kapılmamalıyız. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.