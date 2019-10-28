Akrep burcu erkeği hakkında her şey

Akrep burcu erkeği ve cinsellik arasında güçlü bir bağ var. Yatak odasında heyecan ve yenilikleri seven bu erkek için yatak odasında yaşadıkları büyük önem taşır. Sizin de kendisine eşlik etmenizi bekleyecektir. Ancak akrep burcu sezgileri güçlü bir burçtur bu neden ile rol yaptığınızı hemen anlayacaktır. Bu neden ile cinsellik en az onun kadar sizin de istediğiniz bir şey olmalı.

Akrep burcu gizemli bir burçtur ve mahremiyetine önem verir. Sizinle hayatının her kısmını paylaşmak istemeyebilir. Sırlara karşı her zaman açık olmalısınız.

Akrep burcu zodyağın içine en kapanık burcu olarak bilinir. Sosyalleşmeyi çok sevmez. Onu bu konuda çok yargılamamayı deneyin.

Kıskançlık, akrep burcu erkeğinin önüne geçemediği özelliklerinden biri. Kıskançlıkları ile bilinen akrep burcu erkeğinin bu özelliğine alışmayı başarırsanız mutlu bir ilişki yaşayabilirsiniz.

Akrep burcu oldukça hırslıdır ve başarıya önem verir. Kendisi kadar partnerinin de başarılı olmasını ister.