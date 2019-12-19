19.12.2019 - 16:47 |
Akrep burcu erkeği özellikleri nelerdir?
Akrep burcu erkeği ile birlikte olmadan, arkadaşlık kurmadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı akrep burcu erkeği hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Akrep burcu erkeği oldukça sahiplenicidir. Sahiplenici tavırlar gösteren akrep burcu erkeği partneri tarafından kıskanç olarak değerlendirilebilir.
Akrep burcu erkeğinin libidosu oldukça yüksektir. Cinsellik konusunda oldukça hevesli olan akrep burcu erkeği bu konuya hiçbir zaman hayır demez.
Akrep burcu risk almayı seveceğinden cesaret gerektiren birçok işe kalkışır. Bu neden ile akrep burcu erkeği çevresinde cesur olarak tanınır. Akrep burcu erkeği güçlü taraf olmayı ve domine etmeyi sever, oldukça detaycıdır.
Ünlü akrep burcu erkekleri: Leonardo Dicaprio,Mark Ruffalo,David Guetta