19.12.2019 - 16:54 |
Akrep burcu kadını özellikleri nelerdir?
Akrep burcu kadını ile birlikte olmadan, arkadaşlık kurmadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı akrep burcu kadını hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Akrep burcu kadını sezgileri ile hareket etmeyi sever. Oldukça sezgisel olarak nitelendirilebilecek akrep burcu kadını duygularına güvenerek hareket eder.
Akrep burcu kadını oldukça tutkuludur. İnandığı ya da sevdiği şeylerden kolay kolay vazgeçmez. Akrep burcu kadını fiziksel olarak oldukça çekicidir.
Bir toplulukta ilgi çekmeyi kendiliğinden başaran akrep burcu kadını iddiasını farkında olmadan sürdürür.
Ünlü akrep burcu kadınları: Anne Hathaway, Demi Moore, Carly Rae Jepsen