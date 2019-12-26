Akrep burcu olumsuz yönleri nelerdir?

Akrep burcu olumsuz yönleri arasında uzlaşmayan tavırları yer alabilir. Akrep burcu sürekli haklı olmak ister. Tartışmalarda da genel hayatında olduğu gibi otoriteyi korumak isteyecektir.

Akrep burcu olumsuz özellikleri arasında kolay incinmesi de yer alır. Aslında bu onun hassas ve duygusal yapısından kaynaklansa da bazı kişiler tarafından abartı bulunabilir.

Akrep burcu olumsuz yönleri arasında en bilindik olanı kindar olmasıdır. Akrep burcu kendi hislerini inciten kişilere karşı belirli bir süre olumsuz düşüncelere sahip olacaktır.