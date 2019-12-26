26.12.2019 - 10:59 |
Akrep burcu sevmedikleri nelerdir?
Akrep burcu ile arkadaşlık kurmadan, ilişki yaşamadan veya iş yapmadan önce onu yakından tanımak isteyebilirsiniz. Astrolog Tuğba Karadayı akrep burcu sevmedikleri hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi PembeNar'a anlattı.
Akrep burcu sevmedikleri şeyler arasında kolay elde ettikleri, ellerinin hemen altında olan şeyler yer alır.
Akrep burcu kendi gücünü kanıtlayarak elde ettiği şeylere daha çok değer verir.
Akrep burcu yalanlardan hiç hoşlanmaz. Akrep burcu sevmedikleri arasında ihanet güçlü bir maddedir.
Akrep burcunun yapısı ihaneti kolay kolay unutmayacak ve affetmeyecektir.