26.12.2019 - 10:49 |
Akrep burcu yükseleni özellikleri nedir?
Akrep burcu yükseleni yöneticiliğinde olan kişilerin tüm özelliklerini Astrolog Tuğba Karadayı, PembeNar'a anlattı.
Akrep burcu yükseleni özelliği oldukça gizemli özellikler gösterir. Gizemli hareketleri ile karşındaki kişiyi sürekli merak ettirme potansiyeline sahip akrep burcu yükseleni bunu elinde olmadan yapar.
Akrep burcu yükseleni oldukça temkinlidir. Aslında risk almayı oldukça seven akrep burcu yükseleni hayata karşı temkinli yaklaşır. Hatalardan korkmaz ancak onlara karşı önlemini alır.
Akrep burcu yükseleni bazı durum ve kişilere karşı önyargı besleyebilir. Kendi önyargılı düşüncelerine kapılan akrep burcu yükseleni bunun sonucunda karşısındaki kişilere kötü davranabilir.
Akrep burcu yükseleni oldukça kararlıdır. Başladığı işi bitirmek isteyen akrep burcu yükseleni istekleri doğrultusunda azimle ilerler.