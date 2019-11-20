Akşam saatleri daha yapıcı

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Başak burcunda ilerlerken sağlık, düzen ve iş ortamına ait konular daha fazla dikkat gerektirebilir. Konsantre olabileceğimiz pek çok ayrıntı önem kazanmakta. Ancak sabah saatlerinde dikkatsizlikler ya da başkalarının yanlış yönlendirmesi ile ortaya çıkabilecek hatalara karşı uyanık olmak gerek.

Nelerden kaçınmalı? Öğle saatlerinden sonra düşüncelerimizi toparlamak ve hedeflerimize ilerlemek daha kolay olacak. Bugün eksik kalan işleri ve hataları düzeltmek için sabırlı bir tavır içinde olmalıyız. Daha çok olayların somut sonuç getirebilecek ve bizi daha verimli kılacak yönlerine zaman ayırabiliriz. Günün geç saatlerinde duygularımızı paylaşabileceğimiz daha olumlu ortamlar bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Baykuş Ciddi değerlendirmeler içindeyiz. Mayalara göre ölümü simgeleyen Baykuş günündeyiz. Yenilenme yaşayabileceğimiz bir gündeyiz. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.