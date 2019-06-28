Akşam saatlerine dikkat

Bugün ne yapılabilir ? Bugünlerde bizi duygusal açıdan bağlayan, hassaslaştıran konulara dikkat etmeliyiz. Ay küçülürken, Satürn’le karşıt duracak. Ailevi konular, güven ve huzur arayışı öne çıkmakta. Sevdiklerimiz için çok şey yapmak isteyebiliriz. Ancak bazı engeller ya da kurallar da karşımıza çıkabilir. Çocuksu olmamalı, gerektiğinde sorumluluk almaya bakmalıyız.

Nelerden kaçınmalı ? Bugün sevdiklerimizle bir araya gelmek, daha fazla paylaşmak ve derinleşmek için güzel fırsatlar da var. Tamamlanması gereken işlere de zaman ayıracağız. Belki koşullar çok destekleyici olmayabilir. Güvenimizi kaybetmemeliyiz. Günün geç saatlerinde morale daha fazla ihtiyacımız olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/ Süpürge Esnek davranmak yerinde olacak. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Bugün kendi iç dengemizi daha iyi tutmaya özen göstermeliyiz. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir.30