‘Aldırma Gönül’ provaları tam gaz devam ediyor
Dünyaca ünlü yazarımız Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı ve Ferhat Göçer tarafından sahnelenecek ‘Aldırma Gönül’ müzikli oyununun provaları UNIQ Hall’de hız kesmeden sürüyor.
Usta yönetmen Ezel Akay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, ünlü sanatçı Ferhat Göçer’in unutulmayacak performansıyla, edebiyat tarihimizin en önemli kalemlerinden Sabahattin Ali’nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahneleneceği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söyleneceği “Aldırma Gönül” müzikli oyunu tiyatro tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sabahattin Ali’nin herkeste derin izler bırakan Aldırma Gönül, Dağlar Dağlar ve Göklerde Kartal Gibiydim gibi çok özel eserlerle hazırlanan oyun sezonun iddialı yapımları arasında yerini alıyor.Usta yönetmen Ezel Akay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, ünlü sanatçı Ferhat Göçer’in unutulmayacak performansıyla, edebiyat tarihimizin en önemli kalemlerinden Sabahattin Ali’nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahneleneceği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söyleneceği “Aldırma Gönül” müzikli oyunu tiyatro tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sabahattin Ali’nin herkeste derin izler bırakan Aldırma Gönül, Dağlar Dağlar ve Göklerde Kartal Gibiydim gibi çok özel eserlerle hazırlanan oyun sezonun iddialı yapımları arasında yerini alıyor.
Aralık ayında sevenleriyle buluşmak için gün sayan oyunda Özgür Sevinç şefliğinde bir orkestra da Ferhat Göçer’e eşlik ediyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Naz Erayda üstlenirken ışık tasarımını Mustafa Bal ve grafik tasarımını Erkan Cerit yapıyor.
Oyun ile ilgili tüm bilgilere; Uniqentertains sosyal medya hesaplarından ve oyunun biletlerine de Biletix.com adresinden ulaşılabiliyor.
Oyun Künyesi
Eserler: Sabahattin Ali
Yöneten: Ezel Akay
Sahne Metni: Haldun Çubukçu
Dekor ve Kostüm Tasarımı: Naz Erayda
Işık Tasarım: Mustafa Bal
Grafik Tasarım: Erkan Cerit
Yapım: MMF / UNITED ARTS&THEATRE
Uygulayıcı Yapımcı: İpek Kadılar
Basın Danışmanı: Bircan Usallı Sılan
Yapım Koordinatörü: Seda Güney
Orkestra:
Orkestra Şefi / Klavye: Özgür Sevinç
Davul/Perküsyon: Mehmet Yüzgeç
Bas Gitar: Alper Uğurlar
Elekto ve Klasik Gitar: Altan Turan
2. Gitar: Selim Öztürk
2.Klavye: Cenk Kandıralı
Kanun: Bahadır Şener
Klarnet: Şükrü Kabacı
Üflemeli Çalgılar: Gürkan Çakmak
Keman/ Vokal: Selen Kesova
Tonmaister: Ahmet Serdar Tüzün
Teknik Yönetim: Aclan Nuri Bayraktaroğlu / Ümit Can Savaş / Can Yelke