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29.08.2019 - 16:55

Anadolu Yakası’nda çağdaş sanat için yeni bir merkez geliyor

Ferda Art Platform” açılışını Artweeks@Akaretler ve Contemporary İstanbul’da yapıyor.

Anadolu Yakası’nda çağdaş sanat için yeni bir merkez geliyor

Yüksek Mimar Ferda Dedeoğlu, Suadiye’de kurduğu sanat galerisinin açılışını, Türkiye’nin en önemli sanat etkinliklerinden Contemporary İstanbul’da, sanatçı Seydi Murat Koç solo sergisi Artweeks @ Akaretler’de gerçekleşecek karma sergi ve FAP’ın Suadiye’deki galeri mekanında, Melike Bayık küratörlüğünde gerçekleşecek “Merkez Kayıyor” başlıklı sergi ile yapacak.

Öte yandan Platform, yurt dışı fuarlar ve sanat etkinlikleri için de çalışmalarını hızla sürdürüyor. Platformun kurucusu Dedeoğlu, FAP’ın çalışmalarını: “İstanbul’un en genç sanat galerisi olarak, sanat alanının genişlemesine ve çağdaş sanata katkı sağlayacak olmanın heyecanı içindeyiz. 2019-2020 sanat sezonunda, genç ve orta kuşak sanatçılardan güçlü bir seçki yaparak çalışmaya başladık. Bu önemli sanatçıların hepsi bize ve misyonumuza inandı ve yanımızda yer aldı. Önümüzdeki dönemde yurt dışında yapacağımız çalışmaları da duyurmaya başlayacağız. Güzel bir dönemin tohumlarını attığımıza inanıyorum” şeklinde açıklıyor.

Contemporary İstanbul’da Seydi Murat Koç solo sergisi

Eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getiren, Türkiye’nin en önemli sanat olaylarından Contemporary İstanbul’da Ferda Art Platform Seydi Murat Koç solo sergisi ile yer alacak. Ferda Dedeoğlu fuarına ilişkin olarak Ferda Art Platform’un açılışımızı Contemporary İstanbul gibi değerli bir fuarda yapabilmenin gurur verici olduğunu belirtiyor ve fuara Seydi Murat Koç’un “İnsanlar Alemi” serisinden ilk defa görülecek işleri ile katılacaklarını, ekliyor. FAP, Contemporary İstanbul’un gerçekleşeceği Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 12-15 Eylül arasında Booth B1-406’da ziyaret edilebilir.

Artweeks@Akaretler’de farklı nesillerden 15 isim ile yer alıyor

Ferda Art Platform 3 Eylül Salı günü başlayacak ve üç hafta boyunca yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini Akaretler Sıraevler’de ağırlayacak olan Artweeks@Akaretler’de de yerini alıyor. Ferda Art Platform karmasında, 25 no’lu binada; Ahmet Duru, Gizem Çeşmeci, Gülcan Şenyuvalı, Güler Güçlü, Horasan, May Parlar, Murat Germen, Seçil Erel, Seydi Murat Koç, Şahin Paksoy, Tulu Bayar, Kadriye İnal, Fatma Melek Atik, Furkan Payas, Mehmet İçöz gibi farklı nesillerden ve farklı disiplinlerden 15 isme ait 33 eseri izlemek mümkün olacak.

“Merkez Kayıyor” Melike Bayık küratörlüğünde ilk karma sergi

Galeri yeni sezonun açılması ile birlikte 06 Eylül – 09 Ekim arasında, genç neslin önde gelen isimlerinden Melike Bayık küratörlüğünde “Merkez Kayıyor” başlığı ile ilk karma sergisini gerçekleştirecek. Küratör Melike Bayık sergiye ilişkin: “Merkez – periferi ilişkisinde sanat merkezlerinin değişimi, insanın hayatındaki dönüşümler ve sanat ile kurduğu paralel varoluşlar, görünürlük – görünmezlik, varlık – yokluk, sanat ve hayat dinamikleri içinde keskin kültürel çarpışmaları ele alan alternatif sanat rotaları ile ortaya çıkma, varlık gösterme, sorgulama hali” açıklamasını yapıyor. Sergiye katılan sanatçılar: Tulu Bayar, Cins, Gizem Çeşmeci, Ahmet Duru, Murat Germen, Şifa Girinci, Güler Güçlü, Horasan, Seydi Murat Koç, Gülcan Şenyuvalı, May Parlar. Sergi 06 Eylül – 09 Ekim, saat 10:30- 19:00 arasında Taşlı Çeşme Sok, Yalı Apt, No:1/1, 34744 Kadıköy/İstanbul adresinde ziyaret edilebilir.

Güçlü sanatçı kadrosundan heyecan verici sanat takvimi

CI 19 ve “Merkez Kayıyor” karma sergisi ardından FAP’ta sanat izleyicisini dikkat çekici bir maraton bekliyor. FAP, Murat Germen, Mustafa Horasan, Seydi Murat Koç, Seçil Erel, Şahin Paksoy, Tulu Bayar, Güler Güçlü, Gizem Çeşmeci, May Parlar, Gülcan Şenyuvalı ve Ahmet Duru gibi sanatın önemli temsilcilerinin sergilerine ev sahipliği yapacak.

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