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03.01.2020 - 13:40 |

Anadolu’nun Kadın Gücü yarışması ilham perilerini arıyor!

Türkiye’nin dört bir yanından kadın tasarımcı ve üreticilerin 5 farklı kategoride katılabileceği ‘Bereket’ temalı ikinci dönem başvuruları devam ediyor!

Anadolu’nun Kadın Gücü yarışması ilham perilerini arıyor!

Müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından, kadınların emeğini daha iyi değerlendirmek amacıyla bu sene ikincisi gerçekleştirilecek ‘Anadolu’nun Kadın Gücü’ yarışmasının her yıl farklı bir başlıkla devam ettirilmesi planlanıyor. Bu yıl ki tema ise ‘Bereket’.

‘Anadolu’nun Kadın Gücü’ yarışması anadolununkadingucu.com adresi üzerinden 10 Ocak 2020’ye kadar başvuruları kabul ediyor.

Geleneksel motifleri ve kültürel değerleri modernize ederek günümüze taşıyan ürünlere dönüştürmeyi teşvik etmek amacıyla 5 ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin dört bir yanından kadın tasarımcı ve üreticiler, 5 ayrı kategoride yarışacak.

Takı, Tekstil, Ev & Dekorasyon (Züccaciye), Kahve Seti kategorilerinde satışa sunulmaya hazır ürünler yarışırken; illüstrasyon kategorisinde yaratıcı çizgiler arasından seçim yapılacak.

Jüri, 5 kategoride finalistler arasında değerlendirme yaptıktan sonra her kategorinin ön eleme sonuçları Şubat 2020 tarihinde açıklanacak; Anadolu’nun Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni yeri, anadolununkadingucu.com web sitesinden ilan edilecek.

Anadolu’nun Kadın Gücü Yarışması’nı hayata geçiren 360 İletişim Ajans Başkanı Seçil Şendağ, “her sene tekrar edilmesini planladığımız yarışmayla tüm üreten kadınlara ulaşmayı ve kadın iş gücünü artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, geçtiğimiz sene projenin gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını belirterek “Kıymetli jüri üyelerimizin seçtiği birincilere verilen 10’ar bin liralık ürün alımı garantisinin yanı sıra, ön değerlendirme grubundan seçilenler ve yarışmaya katılanlar, tedarikçi havuzuna alındı. Amacımız kadın üretici ve tasarımcı sayısını artırmak. Bu yıl ve bundan sonra bu yarışmaları farklı temalarla tekrarlayarak daha çok kadın girişimcinin mağazalarımız aracılığı ile ürünlerini dünyaya satmasına destek olacağız” dedi.

“Anadolu’nun zengin birikimini kendi yaratıcı dokunuşlarıyla yorumlayan kadın üretici ve tasarımcıları, yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz” diyen Korkmaz, şu şekilde konuştu: “İstatistiklere göre Türkiye’de turizm amaçlı seyahat edenlerin yüzde 15’i müze mağazaları da ziyaret ediyor. Bu oran dünya genelinde yüzde 25 civarında. Bizler de doğru tasarım ve ürünlerle bu oranı önce yüzde 20’ye sonra da yüz de 25’lere çıkarmayı hedefliyoruz.”

 

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