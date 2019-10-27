Ani gelişmeler var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Akrep burcunda gerçekleşen yeniay bir dizi ani değişikliği de gündeme getirmekte. Uyanışlar içindeyiz. Ancak koşullar pek istikrarlı olmayabilir. Uranüs etkisi altındaki yeniayda yıkıcı enerjiler de var. Bu nedenle, bu dönemde beklenmeyen durumlar özellikle istikrar ve güvenimizi zorlayabilir. Ay Akrep’te iken finansal konularda kendimizi daha huzursuz şartlarda hissedebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün yenilikler ve başlangıçlar da dikkat çekmekte. Ancak evde ya da bize destek sağlayabilecek konularda aradığımızı bulmak zor olabilir. Mücadele ve yenilenme enerjisi hakim. Öğleden sonraki saatlerde duygusal karşılaşmalar ya da ortak bir bağ kurabileceğimiz imkanlar söz konusu olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Rüzgar Rüzgar günlerinde değişim ön plandadır. Bugün başkalarına ilham verebiliriz. Aynı zamanda yeni olasılıklar ve ilerleme imkanı var.