Ani kararlara dikkat

Bugün ne yapılabilir? Bugün Koç burcuna ilerleyen Ay daha hızlı ve ani adımlar içinde olabileceğimizi anlatıyor. Ancak bu durum duygusal açıdan huzursuzluklara neden olabilir. Mars Akrep’in son derecesinde ilerlemekte. Ani öfke ya da kızgınlıklar, sabırsızlık nedeni ile ilişkilerimizi test edebilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Yine de bugün özellikle iş hayatında görüşmeler hız kazanabilir.

Nelerden kaçınmalı? Yan yana gelen Merkür ve Jüpiter düşüncelerimizde daha istekli ve iddialı olabileceğimizi açıklıyor. Bu kapasiteyi iş hayatımızda kullanmaya bakalım. Yabacılarla ilgili görüşmeler de hızlı ilerleyebilir. Bugün aynı zamanda toprakla ve gayrimenkullerle ilgili konularda da hızlı adımlar atabiliriz. Özellikle günün geç saatlerinde fazlası ile hızlı ve düşüncelerimizde hevesliyiz. Yanlış izlenimler uyandırmamaya bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Tavşan Esneklik gösterelim. Son derece hareketli, bereketli bir gündeyiz. Eldeki işleri tamamlayalım. Tavşan birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz. Arkadaşlıklar geliştirmek, sosyalleşmek için uygun bir gündeyiz.