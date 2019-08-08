Ani olaylar var

Bugün ne yapılabilir? Bugün sabah saatlerinde daha önlemci ve sakin düşünmeye özen gösterelim. Kaza riski içerebilecek ani durumlar gündeme gelebilir. Ailevi konularda, sevdiklerimizle ilgili işlerde huzursuzluklar gündeme gelebilir. Aynı zamanda öfkemizi de kontrol etmek son derece faydalı olacak. Sabah saatlerinde aceleci davranmamak gerekiyor.

Nelerden kaçınmalı? Neyse ki akşam saatlerinde ilişkilerimizde ve aşk hayatında güzel ve kutlama içeren imkanlarla karşılaşabiliriz. Oldukça abartılı davranabileceğimiz için gereksiz masraflar da söz konusu olabilir. İsraftan kaçınmaya bakalım. Bugün beklenmedik gelişmeler nedeni ile gizli şeyler de açığa çıkabilir ve gerçekleri daha net görebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Timsah Daha düşünceliyiz. Maya takvimine göre bugün Timsah günündeyiz. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Uyum ve denge önemli.