Ani uyanışlara açığız

Bugün ne yapılabilir? Haftaya Boğa burcunda ilerleyen Ay ile başlıyoruz. Bugün istikrar ve güven aramakla birlikte, beklenmeyen durumlar yüzünden yeniden düşünmek zorunda kalabiliriz. Maddi alanda sürprizler de var ve olumlu sonuçlar da gelebilir. Dolunay yaklaşırken, özellikle ilişkilerimizde daha fazla hassasiyet ve beklentiler gündeme geliyor.

Nelerden kaçınmalı? Bugün bir süredir devam eden düşüncelerimizi artık bir sonuca götürebiliriz. Sezgilerimiz de bize yardımcı olabilir. Toprakla ilgili ya da somut, pratik konularda yeni görüşlere açığız. Sabah saatlerinde ani olaylar dikkat çekiyor. Biraz daha esnek olmaya bakalım. Olaylar çok hızlı ilerlemeyebilir. Gelecek yönünde daha fazla düşünmek zorunda kalabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/ Baykuş Bugün eski koşullara yeni çözümler bulmak mümkün olabilir. Kendi iç gücümüzü daha iyi değerlendirmeye çalışalım.