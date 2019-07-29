Ant Yapı'dan Anthaven için Bodrum'da görkemli kutlama

Ant Yapı, masmavi deniziyle Bodrum’un en güzel sahillerinden biri olan Aspat’ta gerçekleştirdiği lüks konut, otel, özel iç liman, market, çarşı, spa gibi farklı yapıları bütünleşik sunan yeni projesi Anthaven için özel bir davet düzenledi.

Maviyle yeşilin birleştiği eşsiz doğal güzelliğe sahip bölgeden ilham alan ve “Bodrum’da bir cennet liman” sloganıyla hayata geçirilen projenin daveti, “Yeryüzündeki Cennet” konseptiyle 27 Temmuz Cumartesi gecesi gerçekleştirildi. Cemiyet, sanat ve iş dünyasından ünlü simaları bir araya getiren geceye, Ant Yapı Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliği yaptı.