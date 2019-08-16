Arayış içindeyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Balık burcuna ilerleyen Ay yaratıcı konulara, hayal gücümüzü kullanabileceğimiz olanaklara işaret ediyor. Duygusal açıdan daha verici ve kabullenici bir mizaç hakim olabilir. Ancak hedef belirlemekte zorlanabilir ve kesin sonuçlar elde edemeyebiliriz. İlginç fikirler de gündeme gelebilir. Beklentilerimizin dışına çıkabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Sanatsal uğraşlar açısından verimli bir gün olabilir. Karşılıklı konular, uyum gereği de vurgulanmakta. Olayları kendi akışına göre ele almaya bakalım. Tek başına karar vermek durumunda değiliz. Parasal konularda karar vermek için acele etmemeliyiz. Maddi konular çok değişken olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/ Su İlişkiler önem kazanmakta. Su burcu değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Başkalarına yardımcı olabileceğimiz bir gündeyiz. Sabırlı olmalıyız.