Artistry Studio'dan Bangkok koleksiyonu
Geçtiğimiz Pazar günü Akaretler'de gerçekleşlen Artistry Studio lansmanında Elif Sözkesen misafirlerini ağırladı.
Tayland’ın başkenti Bangkok’un pırıltılı altın tonlarından, canlı renklerinden ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisinden esinlendiği görülen koleksiyon, bu muhteşem şehrin parlak ve cesur güzelliğini muhteşem lansmanda da gözler önüne serdi.
Artistry Studio Bangkok Koleksiyonu hareket halinde olan kadınlara Tayland’ın ana temalarını temsil eden ürünlerini sunuyor.
Işıltılı yüz makyajı paleti, pırıltılı göz farları, mat dudaklar ve belirginleştirilen gözlerin dikkat çektiği stiller misafirlerin beğenisini kazandı. Uygulanan makyaj work-shop'unu yöneten Elif Sözkesen tarafından katılımcılara makyajın son trendleri ve 2019-2020 sonbahar-kış renkleri ve teknikleri uygulandı.
Başarılı bir makyajın olmazsa olmazları hakkında bilgi veren Sözkesen; en önemli detayın yerinde tonlama ve gölgeleme yapmak olduğu ve mevsimlerin ve ışığın etkisinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca önemli olanın değişim değil, sahip olunan güzelliği ortaya çıkartması gerektiğini belirten Sözkesen, katılımcılarının yüzlerine uygun Bangkok renkleri ile yaptığı uygulamada keyifli anlar yaşandı.