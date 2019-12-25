2020’den Mesajın Var!

Evet evet, sana söylüyorum.:) 2020 sana bir mesaj iletmek istiyor. Sen hep yeni yılda ‘’şunu istiyorum, bunu bekliyorum’’ diye mesajlar yağdırmayacaksın ya:). Bu sefer de sen mesaj al.:) Eğer mesajını iyi okursan yeni yılın çok daha güzel olur.

2020 Mesajların:

Lütfen mesajlarınıza yazılı cevap verin!

- 2019 yılından öğrendiğin pozitif dersler neler?

- 2019 yılında kendinle ilgili neyi fark ettin?

- 2019 yılında kendinde neyi değiştirdin?

- 2019 yılında en mutlu olduğun 10 anın nedir?

- 2019 yılında hangi iyilikleri yaptın, çevrene ne kattın?

- 2019 da yaşadığın ve şükretmeye değer 10 olay/durum nedir?

Tüm bunlara yazılı olarak cevap verdiysen artık 2020’ye daha pozitif olarak girmeye hazırsın güzel insan.:) Şimdi eline başka bir kağıt kalem alıp; 2020’de kendin ve çevren için neler yapacaksın, bunları yazmanı istiyorum. Yazarken “…yapacağım” diye değil, ‘’… yapıyorum/bitiriyorum/alıyorum” diye yazman, bilinçaltına olumlu telkinin gitmesine yardımcı olacaktır (Bu da küçük ama önemli bir NLP notu:)). Bu listeyi de yaptıktan sonra, ben 2020 olarak sana hizmet etmeye hazırım. Sen adım atıp eyleme geçtikçe bende adımlarımı atacağım ve senin işini kolaylaştırıp sürprizlerle seni destekleyeceğim. Yani sözün kısası SEN ve BEN 2020 birlikte başaracağız. Tabii bir de yaşam koçun Arzu Bıyıklıoğlu’nu takipte kal ki günlük motivasyonun yerinde olsun. :)

Ben zaten güzelim.:) Sana da güzel gelmemi istiyorsan bana GÜZEL BAK.:) Kendine de iyi bak, çünkü sen değerlisin!

İMZA

2020

Eveeet 2020’den mesajınızı aldığınıza göre, ben de kendi ödevimi yapmaya gidebilirim. :)

Sevgi ve sağlıkla ilerleyin.