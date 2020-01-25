Ağaçların Duası Dile Geldi

Ne güzel dile getirmiş Yaprak Dede Ağaçların yağmur dualarını .

Su sancısı çeken dünyamızda ağaçların sesini duyabilseydik, dualarından dökülen kelimeler şöyle olurdu:



Tanrım, verdiğin yağmuru dal ve yapraklarımda hızını keserek sevdalım kara toprağa indirdim. Dostum toprak, barındırdığı bir kısmı görünmeyen canlılar ile dökülen yapraklarımı gıda olarak geri alabileceğim hale getirdi. Böylece oluşan geçirimli tabakadan yer altına indirdiğim yağmur suyunu akışa geçirmedim, selleri önledim. İsraf etmedim, kirletmedim. Yeraltı ve kaynak sularına dağıttım. Şimdi de bir kısmını yapraklarıma çıkarıyor, buharlaştırıyor, ısıyı aşağı çekerek bulutların işini kolaylaştırıyorum. Benden rahmetini yine esirgeme Tanrım.



İşte böyle dile getirmiş ağaçların yağmur duasını Ali Nihat Gökyiğit namı değer Yaprak Dede. Ağaçların Gizli Yaşamı adlı kitabı okurken rastladım Yaprak Dedeye. Beni tanıyanlar bilir ağaçlara olan hayranlığımı.

Tüm doğaya olan hayranlığımın yanında ağaçların bir tık farkla bende farklı bir yerinin olma sebebi enerjilerini hissedebilmenin dışında onlara sarılarak iletişim kurabilmemdir. Mavi Gezegen deneyimimi yaşarken en çok kullandığım duyum dokunsal olmasından kaynaklı olsa gerek. Belkide ağaçlar onlara sarılmamızdan hoşlanıyorlar ve bende bunu seziyorum . Ya da bir yandan dünyaya, kara toprağa bağlı kökleri, bir yandan da gökyüzüne, evrene uzanan dallarıyla görünen ve görünmeyen arasında köprü olabilmeyi temsil ediyorlar. Belki de Nazım Hikmet’in dediği gibi ” tek başına bir ağaç gibi hür ve özgür, bir orman gibi kardeşçe yaşamayı öğretmeye çalışıyorlar. Ben inanıyorum ki tüm bunlar ve çok daha fazlası var ağaçlarda.



Peki sen hiç bir ağaç ile formunun ötesinde iletişim kurdun mu? Ya da bir ağacı kucaklayıp can suyunu dinledin mi? Ya da?

Yaşam Koçluğu Seanslarımda Ruhsal farkındalık kazanmak isteyen danışanlarıma verdiğim ödevlerden biri bir ağaca sarılmak, sırtını yaslamak, dallarının altında yatıp ona bakmak ve kalpten iletişim kurmak. Herkes kendine göre öznel bir deneyim yaşıyor . Denemeye değer .

ICF PCC Yaşam Koçu & NLP Eğitmeni

Arzu Bıyıklıoğlu