Aklını Kullan, Kalbine İnan

Duyduğun kulaktan kulağa oyunu gibi kim bilir sana gelene kadar nerede bozuldu; gördüğünü kim bilir hangi açıdan, hangi yargılardan geçirerek, çarptırarak algıladın farkında olmadan? Tüm bunları göz ardı ederek duyduğuna ve gördüğüne hemen inanıyorsan kim bilir ne kadar yanlış kayıtla dolu zihnin ve bu yanlışlarla başkalarını, olayları, hayatı bildin sanarak yaşıyorsun şimdi.

Bu söylediklerim, günlük hayattaki ilişkileri ve durumları etkilediği kadar genel hayat görüşünü de etkileyen kadın, erkek, millet, din, gelenek, insanlık, varoluş, sevgi, adalet gibi pek çok kavramlar için de geçerli. Olgun insan olma yolunda giden (tekamül eden ya da kamil insan olma yolunda giden ) insanın kendi öznel penceresinden ayrılıp bütünsel bakabilmeyi öğrenmesi; duyduğu ve gördüğü ile yetinmeyip geçmiş tarihi de araştırması, okuması ama eleştirel okuması, sorgulayarak aklını kullanıp aynı zamanda da kalbinin sesini duyabilmesi gerekir. Bu kolay değil ama kolaya kaçtığımız için mutsuz ve kavgacı bir toplum olduk. Kulaktan dolma bilgilerle yaşadık. Dedikodudan ve şiddetten beslenen, ayrımcılık yapan, yargılayan insanlar olduk ve tüm bunlarla sadece egoyu büyüttük. Sonra da durumlardan şikayet eder olduk. Hep onlar yanlış, onlar suçlu oldu. Hiç o parmak kendimize dönmedi. Ben ne biliyorum, bildiğimi nerden biliyorum, acaba başka bir açıdan ya da bütünden bakıldığında başka bir anlam ortaya çıkabilir mi, diye sormadık.

Kişisel gelişim alanında de aynı hatalar yapılıyor. Yanlış ya da eksik bilgiler veriliyor çoğu zaman ya da bildim diye değişirim sanıyor insan. Bilgiyi doğru şekilde uygulamıyorsan her şey boş. Yanlış ya da eksik bilgi vereni suçlamakla da bir yere varamayız. Parmağı kendimize çevirip sorumluluğu alırsak; eleştirel okuyup, araştırırsak; aklımızı kullanıp, bir de kalbimizin sesini dinlersek aydınlığa çıkabiliriz. Şu an yazdıklarımı kim ne kadar veya nasıl algılıyor bilemiyorum. Tek bildiğim, herkesin kendi zihin penceresine göre algıladığı. Bu yazdıklarıma biraz olsun katılıyorsanız mutlaka NLP (Zihin Dili Programlama) çalışmalarına katılın. NLP çalışmalarına katılmakla zihniniz nasıl çalışıyor, nasıl algılıyorsunuz ve kayıtlarınız sizi nasıl kontrol ediyor öğrenirsiniz. Sizi başkalarının, olayların ya da zihninizin eski kayıtlarının kontrol etmesinden kurtulursunuz. Böylelikle hem kendinize hem de çevrenize çok daha faydanız olur. Artık her duyduğunuza, her gördüğünüze ya da eski kayıtlarınıza inanarak sınırlı ve aldatan bir hayat yaşamak yerine, çok daha doğru ve bütünsel görüşlü bir hayat yaşarsınız. Birey değişirse toplum da değişir. Hani problemlerle karşılaşınca insan; ‘’ biri bir şey yapsın’’ ya da ‘’birileri bir şeyler yapmalı’’ diyoruz ya, :)

işte o biri SENSİN, o biri BENİM.

Sevgi ve sağlıkla ilerleyin.