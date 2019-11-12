Aşkta Eleştiren misin?

Bir ilişki başladıktan kısa bir süre sonra en çok yapılan ilişki kazalarından biri de ‘’eleştiri’’ hattında yapılan çarpışmalardır. İki tarafın da birbirlerinde onaylamadığı, beğenmediği ya da yanlış bulduğu düşünce ve davranışların olması çok normaldir. Aynı ailede yetişen kardeşler bile birbirlerinden çok farklı davranış kalıplarına, farklı dünya görüşüne ya da farklı alışkanlıklara sahip olurken tamamen farklı aile ve tecrübelerden geçmiş bir kadın ve erkeğin farklı yapılara sahip olması çok normaldir. Anormal olan bunları göz ardı ederek birbirlerini kendilerine göre düzeltmek, kendi kalemine uydurmak için acımasızca yapılan eleştiriler içine girerek zamanla ilişkiyi egosal bir savaş alanına çevirmek ve biz ruhunu kaybetmektir.

Peki bu farklılıkları, beklide gerçekten var olan hataları ya da olumsuz zarar veren davranışları nasıl karşılamalıyız? Cevap; Yazımın başlığında olduğu gibi eleştiren zihniyetten geliştiren zihniyete geçebilmemizdir. Ve bununda ilk adımı her değişimde olduğu gibi önce buna niyet etmektir. Geliştiren zihniyeti yaratmak için adım adım ilerleyecek olursak;

- İlişkide geliştiren, destekleyen olmaya niyet et.

- Partnerinin her türlü düşünce ve davranışına kabul ver. (Sana veya genele göre yanlış olsa bile önce onun öyle olduğuna kabul ver. Kabul vermek hak vermek demek değildir. Sadece şu anda onun öyle olduğunu kabul etmektir.)

- Partnerininde geliştirmek istediğin konu gerçekten ona, sana ya da ilişkinize zarar veren bir konu mu yoksa sadece senin aklına yatmayan bir şey mi? Bundan emin ol. Eğer sadece senin egonu inciten ya da senin aklına yatmayan bir şey ise kabul verdiğin noktada onu rahat bırak. Olduğu gibi olmasına izin ver. Hatırla ki farklılıklar ilişkiyi zenginleştirir, kabul verebilmekte seni olgunlaştırır.

- Eleştiren zihniyet yanlışı gösterir. Geliştiren zihniyet doğruyu, güzeli gösterir. Bu yüzden ikisinde de çok farklı yaklaşımlar vardır. Geliştiren zihniyet konuyu pozitif yönde sakin bir dille açıklar, güzeli, iyiyi gösterir ve karşı tarafı bunun için motive ederek değişim için alan açar ve değişime davet eder. Bu açılımdaki yapıcı tavırla değişimin partnerine ve ilişkinize katacağı değer ortaya konmuş olduğundan o an hemen olmasa bile zaman içinde partnerin tarafından iyi bir geribildirimle karşılanır.

- Partnerini de seni geliştirmesi için davet et, sen de değişime açık ol.

- Tüm bunları yaptıktan sonra hala bir gelişim yoksa duruma kabul ver çünkü bu işe yaramıyorsa eleştirel yaklaşım ikinizi de ilişkinizi de yıpratmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Eğer ilişkini yeniden yapılandırmak ve yaşatmak istiyorsan Yaşam Koçluğunun bir parçası olan İlişki koçluğu ve NLP ile iletişim seanslarına katılabilirsin.

- Yaşar Kemal’in dediği gibi ‘’Sevmek yürek ister, sevgiyi yaşatmak emek ister‘’

Arzu Bıyıklıoğlu

ICF PCC Yaşam Koçu & NLP Uzmanı

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