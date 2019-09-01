Atacağın İlk 3 Adım

Çoğu zaman insan kendi hayatını gereksiz yüklerle dolduruyor ve sonra da “Bu hayat bana ağır geldi” diye yakınıyor. Yoksa sen de onlardan biri misin? Eğer hafiflemeye ihtiyacın varsa

1. Adım; işe yaramaz tüm olumsuz düşüncelerinden arın. Eğer düşünüp durduğun şey hakkında hiçbir şey yapamıyorsan bırak gitsin. Yapabiliyorsan da hemen yap bitir.

2. Adım; sana değer ve anlam katmayan ilişkilerinden arın.

3. Adım; artık işe yaramayan eşyalarından arın. Evinde, işyerinde bir yıldan beri kullanılmayan ne varsa hepsi fazlalıktır. Ve her fazlalık bir şekilde yük getirir. Yük fiziksel, görsel ya da enerji alanı olabilir. Sonuçta hepsi gereksiz bir ağırlık yapar, bırak gitsin!

Şimdi 4. Adım: Onu da sen yazacaksın güzel insan Bunların dışında senin hangi yükten kurtulmaya ihtiyacın var? Paylaş bizimle

ICF PCC Profesyonel Koç & NLP Eğitmeni

Arzu Bıyıklıoğlu

NLP Uzmanı ve Yaşam Koçu

+90-543-655-50-51

www.arzubiyiklioglu.com

facebook.com/arzubiyikliogluofficial/