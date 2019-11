Kendini Kabul Eder miydin?

İş, eş, arkadaş ya da sevgili her ne arıyorsan kendine sordun mu hiç ‘’ben kendimi kabul eder miydim?’’ diye. Eğer iş arıyorsan kendine sor bakalım ‘’eğer ben iş veren olsaydım bu pozisyona kendimi gönül rahatlığıyla alır mıydım?‘’ Ya da kendimi gönül rahatlığıyla eş olarak seçer miydim? Şu an kendinle baş başasın, cevabını senden başka kimse duymayacak. Samimi bir şekilde cevap ver lütfen. Kendini her yönden düşün, fiziksel durumun, zihinsel, duygusal, ruhsal durumun, maddi manevi her yönünle, alışkanlıklarınla, karakteristik özelliklerinle … kendini düşün ve cevabını ver. Şimdi ikinci soruyu sor kendine ‘’ neden kendimi seçerdim? (ya da seçmezdim)’’. En az beş tane geçerli, kuvvetli neden söyle kendine.

Kendimi seçerdim çünkü …………………………. (5 geçerli neden)

Kendimi seçmezdim çünkü ……………………....(5 geçerli neden)

Kendini seçmek için öne sürdüğün beş geçerli neden senin değerlerinle ilgilidir. Eğer seni seçecek olanın değerlerine yakın değilse seni seçme ihtimali çok düşük. Seçilmezsen üzülme, kişisel alma. Senin değerlerine uygun birisi (iş, eş, arkadaş….) gelecektir. Sabırla güven içinde yoluna devam et. Eğer kendimi seçmezdim demişsen kendini seçmeme beş sebebin üzerinde çalışıp onları değiştirmen en doğru adım olacaktır. Çünkü sen kendini seçmezsen, layık görmezsen, hekettiğine inanmazsan hiç kimse sana ‘’evet’’ demeyecektir.

Bu arada cevaplarını verirken lütfen kendine karşı samimi ol. Ne yukarıda ne aşağıda olduğu gibi olsun…

Arzu Bıyıklıoğlu

ICF PCC Yaşam Koçu & NLP Uzmanı

www.arzubiyiklioglu.com

0543 655 5051

@arzubiyikliogluofficial