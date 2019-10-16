Koçluk Almaya Hazır mısın?

Yazının başlığını okuduğunuzda ‘’ nasıl yani isteyen herkes koçluk alamaz mı?’’ gibi soruya karşı soru aklınıza gelmiş olabilir EVET herkes koçluk almak için adım atabilir ama ilk görüşmeden sonra koçluk almaktan vazgeçebilir. Çünkü öncelikle koçluk almak için hazır olmak çok önemli. Peki hazır olmak derken neyi kastediyorum?

- Psikolojik olarak sağlıklı olmak

- Kendinle yüzleşmeye hazır olmak

- Farklı düşünmeye hazır olmak

- Değişimi yaratacak olanın kendin olduğuna inanmak (sorunu çözmek ya da hedefi vurmak için)

- Değişime hazır olmak

- Eylem planlarını uygulamaya hazır olmak

- Başkaların ya da olayların değişmesini beklemek yerine kendini değiştirmeye istekli olmak.

- ‘’Ben değişirsem dünyam değişir’’ sözüne inanıyor olmak. Kısaca hayatının kahramanı olmak konusunda kararlı olanlar koçluk almaya hazırdır. Peki ya SEN?

ICF Yaşam Koçu & NLP Uzmanı

Arzu Bıyıklıoğlu

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